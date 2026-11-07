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高雄市長候選人王肇民造勢晚會只有8人！獨自演講68分鐘驚呆

「好奇妙的高雄市長候選人，他全程都沒看稿，一個人拿麥克風講了68分鐘」

連台下都沒什麼人，細數現場觀眾只有8人

王肇民是建設公司負責人！120萬保證金也沒打算拿回

王肇民本身是「先得月建設」的負責人，過去曾經是2024年總統大選、副總統選舉的擬參選人之一

表示自己的選舉經費是靠自己的不動產抵押借款籌措，120萬元候選人登記保證金也沒打算一定要拿回來

▲王肇民本身是「先得月建設」的負責人，過去曾經是2024年總統大選、副總統選舉的擬參選人之一，這次以無黨籍參選高雄市長。（圖/王肇民臉書）

2026九合一大選即將進入最後倒數，高雄市長選戰除了藍綠候選人柯志恩、賴瑞隆外，其實還有三名候選人，其中一位無黨籍候選人王肇民近日在社群成為話題，原來他日前在岡山舉辦造勢晚會宣揚政見，沒想到台下卻只有8位觀眾，但他仍然在台上講完68分鐘，直播也是自己架手機，畫面曝光後引爆熱烈迴響。有網友在社群平台「Threads」貼文指出，只見貼出的影片中，無黨籍候選人王肇民3日晚間自己身穿西裝，身邊不僅沒有龐大的助選團隊，，但他還是賣力的在台上演講給這幾位民眾聆聽，發表自己的政見。貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這比滿滿的人更需要勇氣欸」、「謝謝你讓我認識還有這位候選人」、「這種就是藍綠都投不下去的，可以投他，讓他拿回保證金」、「這種氣度真的不是一般人能做到，很多人應該會取消吧」、「有政治家的風範，就算台下只有一個人，也要堅持到底」、「他甚至也不願花錢請人來假裝演選民！至少夠坦誠，可惜名聲不夠」。根據公開資料顯示，，曾依《政治獻金法》規定，向監察院申請設立政治獻金專戶，但最後並未被列入正式候選人。這次改以無黨籍身分角逐高雄市長，由於沒有傳統政黨資源，他大多是自己開車宣傳、發放文宣，競選看板也不多，很多高雄人根本不知道他有參選。然而面對自己聲量不足，無法抗衡主要政黨參選人的殘酷現實，王肇民也很豁達回應，，他強調「參選最重要的核心價值並非輸贏或利益計算，而是希望藉由合法登記參選的寶貴機會與舞台，讓自己的城市治理政見能夠有機會被更多高雄市民聽見」。