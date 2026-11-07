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▲金城武錯失「年度台灣傑出電影工作者」獎項，直到9年後才再度入圍金馬獎，角逐影帝。（圖／NOWnews資料照）

▲金城武（右上）與劉青雲（左下）等人主演的電影《風林火山》耗時8年製作，終於在去年10月上映。（圖／壹壹喜喜電影股份有限公司提供）

2026年第63屆金馬獎即將在11月22日登場，回顧過去金馬獎發生的風波，最知名的莫過於金城武曾被取消入圍資格的事件。18年前他被提名第45屆金馬獎「年度台灣傑出電影工作者」，結果公布入圍不到7小時，就被取消資格，只因他沒有中華民國國籍，拿的是日本護照，但評審誤以為他是台灣人，才幫他報名此獎，意外鬧成烏龍。回顧2008年第45屆金馬獎公布入圍名單當天，金城武以電影《投名狀》的精采表現備受讚譽。評審團認為他發跡於台灣、在國內外影壇成就非凡，便依據電影公司遞交的表格資料，主動提議讓他角逐「年度台灣傑出電影工作者」。面對資格爭議，金馬執委會當天立即向香港片商求證。對方這才發現，因金城武在台灣走紅，一直誤認他是台灣人，才會在報名表上誤填國籍。至於為何片商沒主動報名該獎，金城武卻入圍，金馬執委會解釋，，所以金城武入圍不到7小時就被取消資格，創下金馬獎入圍時間最短的罕見插曲。而金城武在台灣的經紀公司福隆當時也大度回應：「」該獎項最後由執導《海角七號》的魏德聖導演抱回，金城武則一直等到2017年，才憑藉電影《擺渡人》再度入圍金馬獎，角逐最佳男主角，可惜最終未獲獎。金城武在拍完電影《喜歡．你》、《風林火山》後，近年已逐漸淡出大螢幕，再也沒推出新作品；據說他定居日本陪伴雙親，過著隱居生活。而後製長達8年的《風林火山》去年終於上映時，片方有釋出金城武的專訪內容，讓粉絲久違看到男神。另外，中國區的無印良品也找來金城武代言，但他只出現在廣告上，並沒有親自出席相關品牌活動，近年動態很低調。