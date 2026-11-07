2026年第63屆金馬獎即將在11月22日登場，回顧過去金馬獎發生的風波，最知名的莫過於金城武曾被取消入圍資格的事件。18年前他被提名第45屆金馬獎「年度台灣傑出電影工作者」，結果公布入圍不到7小時，就被取消資格，只因他沒有中華民國國籍，拿的是日本護照，但評審誤以為他是台灣人，才幫他報名此獎，意外鬧成烏龍。
金城武18年前入圍金馬獎 卻因國籍問題遭取消
回顧2008年第45屆金馬獎公布入圍名單當天，金城武以電影《投名狀》的精采表現備受讚譽。評審團認為他發跡於台灣、在國內外影壇成就非凡，便依據電影公司遞交的表格資料，主動提議讓他角逐「年度台灣傑出電影工作者」。但喜訊公布後，外界隨即提出質疑，指出他的父親為日本人，雖母親是台灣人，但金城武自幼便持日本護照，其實屬於日本國籍。
面對資格爭議，金馬執委會當天立即向香港片商求證。對方這才發現，因金城武在台灣走紅，一直誤認他是台灣人，才會在報名表上誤填國籍。執委會在聲明中指出，片商經向經紀公司確認後，得知金城武「並不具備『年度台灣傑出電影工作者』之身分」，因此發函更正《投名狀》報名表的相關內容，片商也表示「無意報名角逐此獎項」。
至於為何片商沒主動報名該獎，金城武卻入圍，金馬執委會解釋，是因為有評審委員主動幫金城武報名，本意是想肯定金城武傑出的表現，但礙於官方規定「年度台灣傑出電影工作者」須具備中華民國身分證、護照及居留證，因此最終決議撤銷金城武的提名，所以金城武入圍不到7小時就被取消資格，創下金馬獎入圍時間最短的罕見插曲。
不介意入圍被取消！金城武隔9年才再度獲金馬提名
而金城武在台灣的經紀公司福隆當時也大度回應：「名副其實最重要，不會介意，對台灣電影有貢獻的幕後工作人員更值得鼓勵。」該獎項最後由執導《海角七號》的魏德聖導演抱回，金城武則一直等到2017年，才憑藉電影《擺渡人》再度入圍金馬獎，角逐最佳男主角，可惜最終未獲獎。
金城武近況曝光 過著隱居生活行蹤低調
金城武在拍完電影《喜歡．你》、《風林火山》後，近年已逐漸淡出大螢幕，再也沒推出新作品；據說他定居日本陪伴雙親，過著隱居生活。而後製長達8年的《風林火山》去年終於上映時，片方有釋出金城武的專訪內容，讓粉絲久違看到男神。另外，中國區的無印良品也找來金城武代言，但他只出現在廣告上，並沒有親自出席相關品牌活動，近年動態很低調。
我是廣告 請繼續往下閱讀
回顧2008年第45屆金馬獎公布入圍名單當天，金城武以電影《投名狀》的精采表現備受讚譽。評審團認為他發跡於台灣、在國內外影壇成就非凡，便依據電影公司遞交的表格資料，主動提議讓他角逐「年度台灣傑出電影工作者」。但喜訊公布後，外界隨即提出質疑，指出他的父親為日本人，雖母親是台灣人，但金城武自幼便持日本護照，其實屬於日本國籍。
面對資格爭議，金馬執委會當天立即向香港片商求證。對方這才發現，因金城武在台灣走紅，一直誤認他是台灣人，才會在報名表上誤填國籍。執委會在聲明中指出，片商經向經紀公司確認後，得知金城武「並不具備『年度台灣傑出電影工作者』之身分」，因此發函更正《投名狀》報名表的相關內容，片商也表示「無意報名角逐此獎項」。
至於為何片商沒主動報名該獎，金城武卻入圍，金馬執委會解釋，是因為有評審委員主動幫金城武報名，本意是想肯定金城武傑出的表現，但礙於官方規定「年度台灣傑出電影工作者」須具備中華民國身分證、護照及居留證，因此最終決議撤銷金城武的提名，所以金城武入圍不到7小時就被取消資格，創下金馬獎入圍時間最短的罕見插曲。
而金城武在台灣的經紀公司福隆當時也大度回應：「名副其實最重要，不會介意，對台灣電影有貢獻的幕後工作人員更值得鼓勵。」該獎項最後由執導《海角七號》的魏德聖導演抱回，金城武則一直等到2017年，才憑藉電影《擺渡人》再度入圍金馬獎，角逐最佳男主角，可惜最終未獲獎。
金城武近況曝光 過著隱居生活行蹤低調
金城武在拍完電影《喜歡．你》、《風林火山》後，近年已逐漸淡出大螢幕，再也沒推出新作品；據說他定居日本陪伴雙親，過著隱居生活。而後製長達8年的《風林火山》去年終於上映時，片方有釋出金城武的專訪內容，讓粉絲久違看到男神。另外，中國區的無印良品也找來金城武代言，但他只出現在廣告上，並沒有親自出席相關品牌活動，近年動態很低調。