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🟡7-ELEVEN

▲7-11門市11月4日至11月9日指定咖啡買2送2。（圖／業者提供、記者整理）

🟡全家便利商店

▲全家「5天5好康」是11月6日至11月10日。（圖／業者提供）

▲全家買2顆茶葉蛋搭配小杯熱咖啡，組合價最低39元。（圖／業者提供）

🟡萊爾富

▲萊爾富周六日指定時段咖啡29元。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富APP祭出大杯美式＋茶葉蛋29元；大杯拿鐵＋茶葉蛋37元。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富APP祭出雙11優惠。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富至11月10日前，特濃美式、特濃拿鐵買30送30。（圖／萊爾富提供）

🟡OK超商

括弧內「特價」為2杯優惠平均單杯最低價格

🟡美廉社

▲美廉社雙11當天限定，APP寄杯中杯美式買5送6，平均每杯16元。（圖／美廉社提供）

▲美廉社APP開賣茶葉蛋30顆199元，平均每顆6.6元。（圖／業者提供）

🟡全聯福利中心

▲全聯福利中心「分批取」有咖啡優惠。（圖／業者提供）

🟡小北百貨

▲小北百貨「雙11」當天咖啡買一送一。（圖／業者提供）

🟡星巴克

▲11月9日周一使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一。（圖／記者蕭涵云攝）

🟡85度C

▲85度C開賣髒髒包58元、紫薯髒髒包55元。（圖／業者提供）

路易莎咖啡

▲路易莎會員咖啡飲品在上午11時前第2杯5折。（圖／業者提供）

雙11咖啡優惠各家齊出，本周最新咖啡優惠出爐！7-11線上APP寄杯必搶特大杯咖啡買11送11；萊爾富誠意十足，門市、APP寄杯也都有半價咖啡；。《NOWNEWS》整理本周咖啡優惠（11月8日至11月14日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。◾大杯濃萃美式買2送2，5折（原價50元、特價25元）◾大杯濃萃拿鐵買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）◾大杯厚乳拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）◾大杯精品馥芮白買2送2，5折（原價120元、特價60元）◾黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元、特價30元）◾梔子花青茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買11送11，5折（原價45元、特價23元）◾特大杯美式買11送11，5折（原價60元、特價30元）◾特大杯厚乳拿鐵買11送11，5折（原價85元、特價43元）◾大杯卡布奇諾19杯711元，6.8折（原價55元、特價38元）◾特選美式／特選拿鐵16杯711元，5.6折（原價80元、特價44元）◾風味飲指定冰飲14杯711元，6.8折（原價75元、特價51元）◾西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡13杯711元，6.8折（原價80元、特價55元）◾中杯精品馥芮白／中杯精品拿鐵11杯711元，6.5折（原價100元、特價65元）◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青18杯711元，6.6折（原價60元、特價40元）◾咖啡珍珠歐蕾6杯300元，6.7折（原價75元、特價50元）◾蕎麥奶茶6杯280元，6.7折（原價70元、特價47元）◾青梅冰茶／一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶6杯240元，6.7折（原價60元、特價40元）◾香鑽水果茶6杯280元，6.7折（原價70元、特價47元）◾黑糖珍珠撞奶買10送10，5折（原價60元、特價30元）◾黃金蕎麥茶買10送10，5折（原價60元、特價30元）◾特大杯美式2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）◾特大杯拿鐵2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）◾中杯單品美式2杯95元，5.9折（原價80元、特價48元）◾中杯單品拿鐵2杯95元，5.3折（原價90元、特價48元）◾特大杯芭C檸檬綠／柳丁橙柚綠2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）◾2顆茶葉蛋＋小杯熱美式39元，7.6折（原價51元）◾2顆茶葉蛋＋小杯熱拿鐵49元，8折（原價61元）◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）◾抹茶歐蕾買1送1，5折（原價70元、特價35元）◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）◾特大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）◾大杯燕麥拿鐵買1送1，5折（原價75元、特價38元）◾大杯美式38杯＋茶葉蛋38顆，特價1111元，5.3折（每組平均原價55元、特價29元）◾大杯拿鐵30杯＋茶葉蛋30顆，特價1111元，5.7折（每組平均原價65元、特價37元）◾大杯重乳拿鐵買11送11，5折（原價65元、特價33元）◾特大杯美式買11送11，5折（原價60元、特價30元）◾特大杯拿鐵買11送11，5折（原價70元、特價35元）◾特大杯四季春／紅玉紅茶買11送11，5折（原價45元、特價23元）◾大杯特濃美式買30送30，5折（原價55元、特價28元）◾大杯特濃拿鐵買30送30，5折（原價65元、特價33元）◾特大杯冰淇淋紅茶39元、2杯69元，5.3折（原價65元、特價35元）◾大杯西西里咖啡39元、2杯69元，5.3折（原價65元、特價35元）◾大杯楊枝甘露冰沙39元、2杯69元，4.1折（原價85元、特價35元）◾中杯經典阿華田39元、2杯69元，6.9折（原價50元、特價35元）◾大杯阿華田摩卡拿鐵39元、2杯69元，5.3折（原價65元、特價35元）◾大杯茶敬茶-奶香烏龍39元、2杯69元，7.7折（原價45元、特價35元）◾大杯茶敬茶-桂花抹茶39元、2杯69元，6.3折（原價55元、特價35元）◾中杯黑糖道-黑糖薑茶39元、2杯69元，7.7折（原價45元、特價35元）◾大杯黑糖道-黑糖桂圓紅棗茶39元、2杯69元，5.3折（原價65元、特價35元）◾大杯草莓戀乳雪露39元、2杯69元，4.1折（原價85元、特價35元）◾大杯黃金蕎麥茶39元、2杯69元，7.7折（原價45元、特價35元）◾中杯美式買5送6，4.5折（原價35元、特價16元）​​​​​​◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）◾小農拿鐵10杯369元，6.7折（原價55元、特價37元）◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）11月9日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。每年必喝的太妃核果風味那堤限時回歸，快把握買一送一機會爽喝，大杯原價165元、平均單杯特價83元。周三（11月11日）是好料日，黑糖珍珠系列、特皮Q系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（11月13日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。此外，85度C自11月5日起推出新品：髒髒包58元、紫薯髒髒包55元，重溫吃得滿手、滿嘴都是巧克力「髒髒的快樂」。路易莎10月至11月限定販售，「雲南白桃厭氧水洗 G1」原價160元、優惠價130元，風味是水蜜桃、白桃烏龍、蜂蜜、杏桃。此外，到門市出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。