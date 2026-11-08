雙11咖啡優惠各家齊出，本周最新咖啡優惠出爐！7-11線上APP寄杯必搶特大杯咖啡買11送11；萊爾富誠意十足，門市、APP寄杯也都有半價咖啡；最划算當屬美廉社11月11日「雙11」當天，中杯美式買5送6，自備杯還能扣5元，寄杯最低11元爽喝。《NOWNEWS》整理本周咖啡優惠（11月8日至11月14日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜11月4日至11月9日
◾大杯濃萃美式買2送2，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯厚乳拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買2送2，5折（原價120元、特價60元）
◾黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾梔子花青茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）
📍APP｜11月3日至11月12日
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買11送11，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買11送11，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯厚乳拿鐵買11送11，5折（原價85元、特價43元）
📍APP｜11月3日至11月12日
◾大杯卡布奇諾19杯711元，6.8折（原價55元、特價38元）
◾特選美式／特選拿鐵16杯711元，5.6折（原價80元、特價44元）
◾風味飲指定冰飲14杯711元，6.8折（原價75元、特價51元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡13杯711元，6.8折（原價80元、特價55元）
◾中杯精品馥芮白／中杯精品拿鐵11杯711元，6.5折（原價100元、特價65元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青18杯711元，6.6折（原價60元、特價40元）
📍APP｜11月7日至11月11日
◾咖啡珍珠歐蕾6杯300元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾蕎麥奶茶6杯280元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶6杯240元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾香鑽水果茶6杯280元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾黑糖珍珠撞奶買10送10，5折（原價60元、特價30元）
◾黃金蕎麥茶買10送10，5折（原價60元、特價30元）
🟡全家便利商店
📍門市｜11月6日至11月10日
◾特大杯美式2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
◾特大杯拿鐵2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾中杯單品美式2杯95元，5.9折（原價80元、特價48元）
◾中杯單品拿鐵2杯95元，5.3折（原價90元、特價48元）
◾特大杯芭C檸檬綠／柳丁橙柚綠2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜即日起至12月8日
◾2顆茶葉蛋＋小杯熱美式39元，7.6折（原價51元）
◾2顆茶葉蛋＋小杯熱拿鐵49元，8折（原價61元）
🟡萊爾富
📍門市｜限11月8日10:00至14:00
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）
📍門市｜10月14日至11月10日
◾抹茶歐蕾買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）
◾大杯燕麥拿鐵買1送1，5折（原價75元、特價38元）
📍APP｜11月11日至12月8日
◾大杯美式38杯＋茶葉蛋38顆，特價1111元，5.3折（每組平均原價55元、特價29元）
◾大杯拿鐵30杯＋茶葉蛋30顆，特價1111元，5.7折（每組平均原價65元、特價37元）
📍APP｜11月10日至11月12日
◾大杯重乳拿鐵買11送11，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯美式買11送11，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買11送11，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯四季春／紅玉紅茶買11送11，5折（原價45元、特價23元）
📍APP｜即日起至11月10日
◾大杯特濃美式買30送30，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買30送30，5折（原價65元、特價33元）
🟡OK超商
📍門市｜即日起至11月11日
括弧內「特價」為2杯優惠平均單杯最低價格
◾特大杯冰淇淋紅茶39元、2杯69元，5.3折（原價65元、特價35元）
◾大杯西西里咖啡39元、2杯69元，5.3折（原價65元、特價35元）
◾大杯楊枝甘露冰沙39元、2杯69元，4.1折（原價85元、特價35元）
◾中杯經典阿華田39元、2杯69元，6.9折（原價50元、特價35元）
◾大杯阿華田摩卡拿鐵39元、2杯69元，5.3折（原價65元、特價35元）
◾大杯茶敬茶-奶香烏龍39元、2杯69元，7.7折（原價45元、特價35元）
◾大杯茶敬茶-桂花抹茶39元、2杯69元，6.3折（原價55元、特價35元）
◾中杯黑糖道-黑糖薑茶39元、2杯69元，7.7折（原價45元、特價35元）
◾大杯黑糖道-黑糖桂圓紅棗茶39元、2杯69元，5.3折（原價65元、特價35元）
◾大杯草莓戀乳雪露39元、2杯69元，4.1折（原價85元、特價35元）
◾大杯黃金蕎麥茶39元、2杯69元，7.7折（原價45元、特價35元）
🟡美廉社
📍APP｜限11月11日當天
◾中杯美式買5送6，4.5折（原價35元、特價16元）
📍APP｜10月28日至11月24日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜10月16日至12月31日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元，6.7折（原價55元、特價37元）
🟡小北百貨
📍門市｜限11月11日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡星巴克
11月9日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
每年必喝的太妃核果風味那堤限時回歸，快把握買一送一機會爽喝，大杯原價165元、平均單杯特價83元。
🟡85度C
周三（11月11日）是好料日，黑糖珍珠系列、特皮Q系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（11月13日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。
此外，85度C自11月5日起推出新品：髒髒包58元、紫薯髒髒包55元，重溫吃得滿手、滿嘴都是巧克力「髒髒的快樂」。
🟡路易莎咖啡
路易莎10月至11月限定販售，「雲南白桃厭氧水洗 G1」原價160元、優惠價130元，風味是水蜜桃、白桃烏龍、蜂蜜、杏桃。
此外，到門市出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。
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📍門市｜11月4日至11月9日
◾大杯濃萃美式買2送2，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯厚乳拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買2送2，5折（原價120元、特價60元）
◾黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾梔子花青茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買11送11，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買11送11，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯厚乳拿鐵買11送11，5折（原價85元、特價43元）
📍APP｜11月3日至11月12日
◾大杯卡布奇諾19杯711元，6.8折（原價55元、特價38元）
◾特選美式／特選拿鐵16杯711元，5.6折（原價80元、特價44元）
◾風味飲指定冰飲14杯711元，6.8折（原價75元、特價51元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡13杯711元，6.8折（原價80元、特價55元）
◾中杯精品馥芮白／中杯精品拿鐵11杯711元，6.5折（原價100元、特價65元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青18杯711元，6.6折（原價60元、特價40元）
📍APP｜11月7日至11月11日
◾咖啡珍珠歐蕾6杯300元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾蕎麥奶茶6杯280元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶6杯240元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾香鑽水果茶6杯280元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾黑糖珍珠撞奶買10送10，5折（原價60元、特價30元）
◾黃金蕎麥茶買10送10，5折（原價60元、特價30元）
🟡全家便利商店
📍門市｜11月6日至11月10日
◾特大杯美式2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
◾特大杯拿鐵2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾中杯單品美式2杯95元，5.9折（原價80元、特價48元）
◾中杯單品拿鐵2杯95元，5.3折（原價90元、特價48元）
◾特大杯芭C檸檬綠／柳丁橙柚綠2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾2顆茶葉蛋＋小杯熱美式39元，7.6折（原價51元）
◾2顆茶葉蛋＋小杯熱拿鐵49元，8折（原價61元）
📍門市｜限11月8日10:00至14:00
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）
📍門市｜10月14日至11月10日
◾抹茶歐蕾買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）
◾大杯燕麥拿鐵買1送1，5折（原價75元、特價38元）
📍APP｜11月11日至12月8日
◾大杯美式38杯＋茶葉蛋38顆，特價1111元，5.3折（每組平均原價55元、特價29元）
◾大杯拿鐵30杯＋茶葉蛋30顆，特價1111元，5.7折（每組平均原價65元、特價37元）
◾大杯重乳拿鐵買11送11，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯美式買11送11，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買11送11，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯四季春／紅玉紅茶買11送11，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯特濃美式買30送30，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買30送30，5折（原價65元、特價33元）
🟡OK超商
📍門市｜即日起至11月11日
括弧內「特價」為2杯優惠平均單杯最低價格
◾特大杯冰淇淋紅茶39元、2杯69元，5.3折（原價65元、特價35元）
◾大杯西西里咖啡39元、2杯69元，5.3折（原價65元、特價35元）
◾大杯楊枝甘露冰沙39元、2杯69元，4.1折（原價85元、特價35元）
◾中杯經典阿華田39元、2杯69元，6.9折（原價50元、特價35元）
◾大杯阿華田摩卡拿鐵39元、2杯69元，5.3折（原價65元、特價35元）
◾大杯茶敬茶-奶香烏龍39元、2杯69元，7.7折（原價45元、特價35元）
◾大杯茶敬茶-桂花抹茶39元、2杯69元，6.3折（原價55元、特價35元）
◾中杯黑糖道-黑糖薑茶39元、2杯69元，7.7折（原價45元、特價35元）
◾大杯黑糖道-黑糖桂圓紅棗茶39元、2杯69元，5.3折（原價65元、特價35元）
◾大杯草莓戀乳雪露39元、2杯69元，4.1折（原價85元、特價35元）
◾大杯黃金蕎麥茶39元、2杯69元，7.7折（原價45元、特價35元）
🟡美廉社
📍APP｜限11月11日當天
◾中杯美式買5送6，4.5折（原價35元、特價16元）
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
📍分批取｜10月16日至12月31日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元，6.7折（原價55元、特價37元）
📍門市｜限11月11日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
11月9日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
每年必喝的太妃核果風味那堤限時回歸，快把握買一送一機會爽喝，大杯原價165元、平均單杯特價83元。
周三（11月11日）是好料日，黑糖珍珠系列、特皮Q系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（11月13日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。
此外，85度C自11月5日起推出新品：髒髒包58元、紫薯髒髒包55元，重溫吃得滿手、滿嘴都是巧克力「髒髒的快樂」。
路易莎10月至11月限定販售，「雲南白桃厭氧水洗 G1」原價160元、優惠價130元，風味是水蜜桃、白桃烏龍、蜂蜜、杏桃。
此外，到門市出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。