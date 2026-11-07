立冬全聯買一送一！今明兩天（7日、8日）門市有Airwaves無糖口香糖、金蘭 陳年香菇素蠔油、超能 離子去油洗潔精都買一送一，且週末還有生鮮蔬果優惠，其中韓國麝香葡萄每串198元跌新低，紐西蘭富士蘋果5粒89元。美廉社則是歡慶雙11，當日限定咖啡買5送6，美式最低一杯才16元。
🟡全聯立冬買一送一！香菇素蠔油、洗潔精都半價
全聯官方LINE好友今明兩天（7日、8日）買一送一限定優惠，包括「奧利奧奇寶巧克力口味 雙享包」平均單包只要45元；「Airwaves無糖口香糖」買一送一，平均每包只要72元；還有「金蘭 陳年香菇素蠔油」買一送一，平均單件不用48元；「超能 離子去油洗潔精」原價118元、特價59元，半價入手。
購入以上買一送一商品，需要刷LINE折價券條碼才能享優惠，不過消費者也可出示以下圖片給櫃檯人員刷條碼即可。
全聯週末生鮮優惠！雞胸肉105、蘋果18元（10/31-11/2）
蔬果
◾「善美的有機金滑菇」原價48元，特價45元
◾「紐西蘭富士蘋果#125（約140g/粒）」5粒特價89元，平均每粒不到18元
◾「韓國麝香葡萄」原價229元，特價198元（到11/11）
海鮮、肉品
◾「熟成桂丁帶皮雞胸肉」原價118元、特價105元
◾「台南學甲 虱目魚丸」原價65元、特價55元
熟食
◾「美味堂 豬肚四神湯」原價139元、特價109元
◾「客家花生糰子」原價39元、特價35元
◾「美味堂 藥膳羊肉爐」原價199元、特價169元（到11/11）
◾「胡同元氣泡菜」買1送1，原價189元、特價85元（到11/11）
◾「得意的一天 國民黃金調和油2L」買1送1，原價378元、特價189元（到11/11）
美廉社1111購物節狂歡！咖啡買5送6、單杯免16元
且咖啡控記得把握雙11，即起至11月11日美廉社特別推出APP一日限時活動，「中杯經典美式（冷/
熱）」買5送6只要175元，平均一杯只要16元。活動將於11月11日00:00起全天限時開搶，限量 11,111組，售完為止。
【活動資訊】
◾開賣時間：11/11（三）00:00起全天限時開搶
◾優惠內容：中杯經典美式（冷/熱）買五送六 $175元
◾限量 11,111組，售完為止
◾兌換期限至2026/12/26
◾僅提供線上支付購買，自備飲料杯再享省5元優惠
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◾「台南學甲 虱目魚丸」原價65元、特價55元
熟食
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