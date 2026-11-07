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▲全聯官方LINE好友今明兩天（7日、8日）買一送一限定優惠。（圖／翻攝自全聯）

▲韓國麝香葡萄特價198元，為近期新低價。（示意圖／記者鍾怡婷攝）

熱）」買5送6只要175元，平均一杯只要16元。活動將於11月11日00:00起全天限時開搶，限量 11,111組，售完為止。



▲美廉社咖啡買5送6 限量11111組 單杯不到16元。（圖／美廉社提供）

◾開賣時間：11/11（三）00:00起全天限時開搶

◾優惠內容：中杯經典美式（冷/熱）買五送六 $175元

◾限量 11,111組，售完為止

◾兌換期限至2026/12/26

◾僅提供線上支付購買，自備飲料杯再享省5元優惠







立冬全聯買一送一！今明兩天（7日、8日）門市有Airwaves無糖口香糖、金蘭 陳年香菇素蠔油、超能 離子去油洗潔精都買一送一，且週末還有生鮮蔬果優惠，其中韓國麝香葡萄每串198元跌新低，紐西蘭富士蘋果5粒89元。美廉社則是歡慶雙11，當日限定咖啡買5送6，美式最低一杯才16元。全聯官方LINE好友今明兩天（7日、8日）買一送一限定優惠，包括「奧利奧奇寶巧克力口味 雙享包」平均單包只要45元；「Airwaves無糖口香糖」買一送一，平均每包只要72元；還有「金蘭 陳年香菇素蠔油」買一送一，平均單件不用48元；「超能 離子去油洗潔精」原價118元、特價59元，半價入手。購入以上買一送一商品，需要刷LINE折價券條碼才能享優惠，不過消費者也可出示以下圖片給櫃檯人員刷條碼即可。◾「善美的有機金滑菇」原價48元，特價45元◾「紐西蘭富士蘋果#125（約140g/粒）」5粒特價89元，平均每粒不到18元◾「韓國麝香葡萄」原價229元，特價198元（到11/11）◾「熟成桂丁帶皮雞胸肉」原價118元、特價105元◾「台南學甲 虱目魚丸」原價65元、特價55元◾「美味堂 豬肚四神湯」原價139元、特價109元◾「客家花生糰子」原價39元、特價35元◾「美味堂 藥膳羊肉爐」原價199元、特價169元（到11/11）◾「胡同元氣泡菜」買1送1，原價189元、特價85元（到11/11）◾「得意的一天 國民黃金調和油2L」買1送1，原價378元、特價189元（到11/11）且咖啡控記得把握雙11，即起至11月11日美廉社特別推出APP一日限時活動，「中杯經典美式（冷/