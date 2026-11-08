台灣高鐵未來將一路延伸到宜蘭，行政院已經核定「高鐵延伸宜蘭計畫」，從南港站向東延伸約60.6公里，並在宜蘭縣政中心東南側新設「高鐵宜蘭站」，未來將與台鐵宜蘭新站共站，方便旅客轉乘前往花蓮、台東。根據交通部規劃，通車後南港到宜蘭最快只要20分鐘、台北到宜蘭約28分鐘，目標2037年通車。
高鐵宜蘭站設在哪？全線60.6公里、只新增1站
根據交通部鐵道局公布的計畫，高鐵宜蘭線將從南港車站向東延伸，路線避開翡翠水庫集水區，沿途行經新北市汐止、平溪、雙溪、貢寮，以及宜蘭縣頭城、礁溪，最後抵達宜蘭縣政中心東南側，全長約60.6公里。此次延伸工程僅規劃新設1座高鐵宜蘭站，另在蘭陽溪北側設置維修基地，工程包含12座橋梁及10座山岳隧道。
為何將高鐵站設在縣政中心附近？高鐵延伸宜蘭計畫資訊專區說明，主要是考量宜蘭溪北、溪南地區的交通需求及區域均衡發展，經中央與地方討論後，選定縣政中心以南作為設站位置，雖然礁溪、頭城民眾距離新站較遠，但官方評估，未來搭乘高鐵往返台北仍有時間優勢。
高鐵、台鐵未來共站！轉乘花蓮、台東更方便
除了縮短台北與宜蘭的交通時間，高鐵宜蘭站另一項重要特色，就是未來將與台鐵共站，配合「宜蘭鐵路高架化計畫」，台鐵將改建宜蘭、二結、中里及羅東等4座車站，另外增設「宜蘭新站」，與高鐵宜蘭站整合，讓旅客下高鐵後能轉乘台鐵，繼續前往羅東、花蓮及台東等地。
交通部指出，高鐵延伸宜蘭不僅能改善北宜交通，也能增加東部鐵路運輸量能。依規劃，未來台北至宜蘭搭高鐵約28分鐘，搭配台鐵轉乘，也有望縮短前往花東地區的整體旅行時間，並提供民眾避開國道5號塞車的另一種交通選擇。
高鐵宜蘭站何時通車？預計2037年底完工
至於民眾何時能搭高鐵到宜蘭？根據交通部鐵道局最新公開進度，高鐵延伸宜蘭計畫已完成規劃階段，現在進入設計階段，正辦理委託技術服務相關作業，計畫期程為2026年至2037年，宜蘭縣政府公布的目標則為2037年底完工通車。
整體工程經費約3521.75億元，未來仍須完成細部設計、用地取得、工程施工及測試等程序。另一方面，宜蘭縣政府也正推動約420公頃的高鐵車站特定區都市計畫，將配合高鐵建設規劃周邊發展及交通接駁設施。
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根據交通部鐵道局公布的計畫，高鐵宜蘭線將從南港車站向東延伸，路線避開翡翠水庫集水區，沿途行經新北市汐止、平溪、雙溪、貢寮，以及宜蘭縣頭城、礁溪，最後抵達宜蘭縣政中心東南側，全長約60.6公里。此次延伸工程僅規劃新設1座高鐵宜蘭站，另在蘭陽溪北側設置維修基地，工程包含12座橋梁及10座山岳隧道。
為何將高鐵站設在縣政中心附近？高鐵延伸宜蘭計畫資訊專區說明，主要是考量宜蘭溪北、溪南地區的交通需求及區域均衡發展，經中央與地方討論後，選定縣政中心以南作為設站位置，雖然礁溪、頭城民眾距離新站較遠，但官方評估，未來搭乘高鐵往返台北仍有時間優勢。
除了縮短台北與宜蘭的交通時間，高鐵宜蘭站另一項重要特色，就是未來將與台鐵共站，配合「宜蘭鐵路高架化計畫」，台鐵將改建宜蘭、二結、中里及羅東等4座車站，另外增設「宜蘭新站」，與高鐵宜蘭站整合，讓旅客下高鐵後能轉乘台鐵，繼續前往羅東、花蓮及台東等地。
交通部指出，高鐵延伸宜蘭不僅能改善北宜交通，也能增加東部鐵路運輸量能。依規劃，未來台北至宜蘭搭高鐵約28分鐘，搭配台鐵轉乘，也有望縮短前往花東地區的整體旅行時間，並提供民眾避開國道5號塞車的另一種交通選擇。
高鐵宜蘭站何時通車？預計2037年底完工
至於民眾何時能搭高鐵到宜蘭？根據交通部鐵道局最新公開進度，高鐵延伸宜蘭計畫已完成規劃階段，現在進入設計階段，正辦理委託技術服務相關作業，計畫期程為2026年至2037年，宜蘭縣政府公布的目標則為2037年底完工通車。
整體工程經費約3521.75億元，未來仍須完成細部設計、用地取得、工程施工及測試等程序。另一方面，宜蘭縣政府也正推動約420公頃的高鐵車站特定區都市計畫，將配合高鐵建設規劃周邊發展及交通接駁設施。