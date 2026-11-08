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愛知、靜岡至少23人受傷 有人驚慌從2樓跳下

長野道路土石崩落 岐阜一度開設24處避難所

與南海海槽巨大地震有關？氣象廳說明關鍵差異

愛知近30年首見震度5強 未來一週慎防強烈餘震

日本中部週日（8日）凌晨發生規模5.7地震，愛知縣知多市觀測到最大震度5強，靜岡、岐阜及長野等多個縣市也出現明顯搖晃。根據最新災情統計，愛知縣及靜岡縣至少23人受傷，長野縣部分道路則因土石崩落封閉。由於震央位於南海海槽巨大地震的預估震源區內，引發外界關注，日本氣象廳表示，這次地震與南海海槽巨大地震的發生機制不同，研判不會對板塊交界狀態造成顯著影響，但提醒民眾未來一週仍須留意最大震度5強左右的地震。綜合日本放送協會（NHK）、富士新聞網報導，日本時間8日凌晨1時04分左右，靜岡縣西部發生規模5.7地震，震源深度41公里，沒有引發海嘯。愛知縣知多市觀測到震度5強，瀨戶市、半田市、刈谷市、豐田市、新城市、東海市等地，以及靜岡縣濱松市、岐阜縣惠那市、長野縣賣木村則觀測到震度5弱。此外，愛知、靜岡、岐阜、長野及三重縣多處觀測到震度4，地震搖晃範圍廣泛，從關東、北陸、近畿一路延伸至中國及四國地方。根據日本消防及警方截至8日上午6時30分的統計，愛知縣至少20人受傷，靜岡縣則有3人受輕傷。愛知縣豐田市一名40多歲男性及80多歲女性因頭部受傷送醫；常滑市一名女性在家中跌倒，造成腳踝骨折。大府市一名20多歲外籍男子則因地震受到驚嚇，竟從公寓2樓跳下而受傷。其他地區也陸續傳出民眾因跌倒、遭掉落物品擊中而受傷的案例。靜岡縣濱松市一名80多歲女性因地震驚嚇跌倒，腰部疼痛無法起身，被送往醫院；掛川市一名30多歲女性肩膀脫臼，森町一名90多歲女性則從床上跌落受傷。靜岡縣消防單位表示，目前相關傷者均無生命危險，也尚未接獲建築物受損的通報。除了人員受傷，地震也造成部分地區交通受阻。長野縣飯田市一處縣道邊坡崩塌，大量土石阻擋道路，附近也發現倒木及落石，相關路段已實施交通管制。長野縣賣木村觀測到震度5弱，當地職員表示，強烈搖晃持續約30秒，但目前尚未接獲明顯災損通報。岐阜縣關市則因應地震，一度開設24處臨時避難所，不過並無民眾前往避難，所有避難所已於凌晨4時關閉。由於這次地震發生在南海海槽巨大地震的預估震源區內，外界關注是否可能影響未來強震風險。日本氣象廳地震海嘯監視課長海老田綾貴在記者會上說明，這次地震研判發生於海洋板塊內部，而南海海槽巨大地震則是發生在板塊交界處，兩者的震源深度及發生機制不同。加上此次地震規模有限，氣象廳認為不至於對南海海槽沿線的板塊交界狀態造成顯著影響。不過，海老田也強調，南海海槽巨大地震過去約每90至150年發生一次，距離上次1946年昭和南海地震，今年已屆滿80年，民眾不必過度恐慌，但仍應做好日常防災準備。根據日本氣象廳統計，這是愛知縣自1997年3月以來，首次觀測到震度5強的強烈搖晃；若以靜岡縣西部為震源，則是1919年開始統計以來，首次引發震度5強以上的地震。1997年愛知縣東部曾發生規模5.9地震，震源深度39公里，與這次地震的規模及深度相近。當時在地震發生後至隔日傍晚，累計出現超過100次餘震。日本氣象廳提醒，這次強震過後，搖晃劇烈的地區可能更容易發生落石及山崩，民眾應留意後續地震活動及降雨情況，未來一週左右仍須防範最大震度5強程度的地震。