中央氣象署表示，今（8）日東北季風減弱，全台天氣晴到多雲，白天高溫上看32度，下周一（11月9日）迎來入秋以來較強的一波東北季風，桃園以北、大台北及宜蘭降雨明顯，局部恐有較大雨勢，最冷時間落在下周一深夜至下周二清晨（11月10日），中部以北低溫下探16度，北台灣白天也僅剩20度左右。
今天天氣：東北季風減弱 全台晴到多雲
11月8日今天的天氣，東北季風減弱，迎風面水氣減少，東半部的降雨會較為零星，各地大多為晴到多雲，午後屏東地區及嘉義至高雄山區有零星短暫陣雨，晚上開始東北季風增強，桃園以北雲量逐漸增多，開始會有一些零星短暫雨。
桃園以北及宜蘭、花蓮白天氣溫回升，東半部高溫約27、28度，西半部可以來到29至32度，各地普遍都較為舒適到有些悶熱，夜晚及清晨各地低溫約21至24度，西半部日夜溫差稍大，請多留意。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、高屏、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：中部、雲嘉南
環境部提及，環境風場為偏東風，西半部擴散條件較差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：東北季風再增強 大台北濕涼有雨
11月9日明天的天氣，氣象署說明，東北季風增強，北部、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚也涼，大台北及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後屏東地區及南部山區有零星短暫陣雨
一周天氣：東北季風影響到周三 查帕卡颱風無影響
氣象署提到，全台氣溫將明顯下滑，最冷時間點落在下周一深夜至下周二清晨，中部以北與東北部低溫普遍降至16至17度，部分局部地區甚至可能再低1至2度。下周二與下周三白天，北部高溫僅剩20度左右，整體感受濕涼偏冷，中南部早晚也明顯偏涼。
下周四、下周五東北季風逐漸減弱，各地氣溫將會明顯回升，白天高溫可重回27至30度，整體水氣減少後，各地多轉為多雲到晴的天氣，僅大台北與東半部有零星短暫雨，隨後環境風向轉為偏東風，天氣將持續保持穩定，民眾可把握下周後期的好天氣進行戶外活動或換季衣物整理。
查帕卡颱風已經生成，路徑將通過關島北方海面，朝日本南方海面移動，之後逐漸轉彎，過程中還是會經過比較溫暖的海面，因此有機會在明後兩天升級為中颱，不過距離台灣最近時仍有約1500公里，對台灣無直接影響，但下周二至周四可能為東部及恆春半島帶來長浪。
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11月8日今天的天氣，東北季風減弱，迎風面水氣減少，東半部的降雨會較為零星，各地大多為晴到多雲，午後屏東地區及嘉義至高雄山區有零星短暫陣雨，晚上開始東北季風增強，桃園以北雲量逐漸增多，開始會有一些零星短暫雨。
桃園以北及宜蘭、花蓮白天氣溫回升，東半部高溫約27、28度，西半部可以來到29至32度，各地普遍都較為舒適到有些悶熱，夜晚及清晨各地低溫約21至24度，西半部日夜溫差稍大，請多留意。
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、高屏、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：中部、雲嘉南
環境部提及，環境風場為偏東風，西半部擴散條件較差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：東北季風再增強 大台北濕涼有雨
11月9日明天的天氣，氣象署說明，東北季風增強，北部、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚也涼，大台北及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後屏東地區及南部山區有零星短暫陣雨
氣象署提到，全台氣溫將明顯下滑，最冷時間點落在下周一深夜至下周二清晨，中部以北與東北部低溫普遍降至16至17度，部分局部地區甚至可能再低1至2度。下周二與下周三白天，北部高溫僅剩20度左右，整體感受濕涼偏冷，中南部早晚也明顯偏涼。
下周四、下周五東北季風逐漸減弱，各地氣溫將會明顯回升，白天高溫可重回27至30度，整體水氣減少後，各地多轉為多雲到晴的天氣，僅大台北與東半部有零星短暫雨，隨後環境風向轉為偏東風，天氣將持續保持穩定，民眾可把握下周後期的好天氣進行戶外活動或換季衣物整理。
查帕卡颱風已經生成，路徑將通過關島北方海面，朝日本南方海面移動，之後逐漸轉彎，過程中還是會經過比較溫暖的海面，因此有機會在明後兩天升級為中颱，不過距離台灣最近時仍有約1500公里，對台灣無直接影響，但下周二至周四可能為東部及恆春半島帶來長浪。