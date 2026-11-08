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台股上周五（11月6日）盤中崩跌超過3700點下，創下盤中史上最大跌點，失守38000點大關，即便跌幅最後收斂至1873點，還是失守4萬點大關，周跌5510點，跌幅達12.2%，收39701點，也讓國安基金決定進場，金管會也祭出「限空令」，不過，投資達人「股海老牛」今（8）日在臉書粉專發文，美股出現反彈，周一台股有望迎來反彈，但護盤比像止血帶，治不病，會先看3件事，包括外資、新台幣及融資籌碼，若這波你已跌到睡不著，問題可能是部位太大。股海老牛表示，上週五打開券商App，很多人的反應是想刪掉。起因是美國AI股大逃殺 ，台股一週跌了5510點，跌幅12.2%，收在39701點，4萬點沒守住，台指淨空單還衝向約10萬口。老牛在市場這麼多年，一週跌這麼多真的不常見。但美股在周五出現反彈，週一台股有望迎來反彈。不過，他也提醒投資人要做功課，這周要看的東西很多，包括11月9日限空令上路，國安基金同步護盤；11月10日台積電公布10月營收，晚上美國公布消費者物價指數（CPI）；11月13日美國公布生產者物價指數（PPI）。此外，他提到，護盤比較像止血帶，治不了病，他會先看3件事，包括外資賣超有沒有縮小、台幣匯率能否守住33元、融資籌碼有沒有洗乾淨。此外，接下來這周剛好也是上市櫃公司第三季財報及10月營收大舉出爐的時候，成績單比盤面一片綠更重要。因為股價一週跌12%，公司獲利不會一週跌12%。股海老牛建議，把手上持股的營收獲利拿出來看看，如果沒變，就別被價格嚇跑。如果這波跌到你睡不著，問題可能是部位太大了。