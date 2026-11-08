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NBA 11月8日完整賽程時間表（台灣時間）

比賽時間 客隊 主隊 轉播單位 運彩盤口讓分 大小分總分盤 06:00 丹佛金塊 印第安那溜馬 NBA TV 金塊讓7.5分 229.5分 08:30 布魯克林籃網 亞特蘭大老鷹 -- 老鷹讓6.5分 226.5分 09:00 紐約尼克 克里夫蘭騎士 NBA TV 尼克讓4.5分 224.5分 09:00 華盛頓巫師 奧克拉荷馬雷霆 -- 雷霆讓11.5分 219.5分 09:30 奧蘭多魔術 金州勇士 -- 勇士讓6.5分 221.5分 10:00 休士頓火箭 鳳凰城太陽 -- 火箭讓7.5分 221.5分 11:00 聖安東尼奧馬刺 波特蘭拓荒者 -- 馬刺讓5.5分 226.5分

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近期狀態火燙的金州勇士隊將於台灣時間11月8日上午9時30分坐鎮主場舊金山大通中心迎戰奧蘭多魔術隊。在開季遭遇0勝3負亂流後，勇士憑藉凶猛火力拉出一波6連勝高潮（6勝3負、位居西區第7），此役將全力衝擊賽季最長的7連勝；反觀處於重建震盪期的魔術隊近期吞下3連敗（2勝6負、位居東區第12），客場作戰壓力沉重。根據美國體育權威媒體《ESPN》最新公布的數據模型勝率預測，勇士隊本場比賽擁有高達62.0%的勝率優勢，魔術則僅有38.0%；國際賭盤開盤同樣看好勇士，開出勇士讓6.5分、大小分221.5分。這場交鋒雙方陣容皆面臨極大傷病折損。地主勇士隊方面，日前宣布因健康問題「暫時告別籃球」的明星中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）確定持續缺席，主力鋒衛穆迪（Moses Moody）、巴特勒（Jimmy Butler III）以及桑托斯（Gui Santos）皆因膝傷無法出戰，陣容輪替將高度仰賴近期場均突破20分大關的大黑馬菜鳥倫德伯格（Yaxel Lendeborg）與老將柯瑞（Stephen Curry）聯手扛起進攻重任。客隊魔術隊的傷情則更為嚴峻，陣中頭號核心球星班凱羅（Paolo Banchero）因腳踝扭傷確認高掛免戰牌，後防大鎖薩格斯（Jalen Suggs）與長人艾薩克（Jonathan Isaac）皆因膝傷缺陣，新秀潘達（Noah Penda，腿後肌）與尼爾森（Izaiyah Nelson，腳踝）亦在傷兵名單中，殘缺的鋒線群面對勇士近期行雲流水的轉換快攻將面臨嚴苛考驗。除了勇士與魔術之戰外，8日賽程另有多場頂級對決。連戰皆捷、豪取聯盟現存最長7連勝的聖安東尼奧馬刺隊，將作客波特蘭挑戰剛遭湖人終結連勝的拓荒者隊，文班亞馬（Victor Wembanyama）能否延續開季場場至少送出2次阻攻的神蹟備受矚目；而奧克拉荷馬雷霆隊則將在主場迎戰華盛頓巫師隊，盤口開出高達11.5分的巨大讓分差距。