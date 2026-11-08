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距離投票剩不到一個月，作家廖玉蕙發文指控，在大稻埕聽見垃圾車廣播「市長選舉請支持蔣萬安」認為根本是公器私用。北市環保局長徐世勳也火速在該篇文章留言反駁，「您絕對聽錯了」，強調垃圾車不可能有這樣的廣播。環保局也發新聞稿表示，垃圾車廣播內容是協助衛生局傳遞公費疫苗接種資訊，並非外界所稱的選舉宣傳。面對廖玉蕙的說法，徐世勳也留言澄清表示，聽錯了，垃圾車不可能有這樣的廣播，樣樣不實的言論，不僅傷害環保局、第一線清潔執勤同仁外，也可能助長選舉造謠歪風，提醒廖玉蕙未來應確實求證。環保局表示，「所有垃圾車播音均嚴格遵守《公務人員行政中立法》及相關規範，絕不涉入任何選舉活動。」，為配合北市公費疫苗自11月2日開打，依照過往作法協助播放由市長錄製的防疫宣導音檔，播音期間為11月2日至11月21日。整段錄音長度共1分18秒，前後約20秒播放民眾熟悉的《給愛麗絲》旋律，中間則由市長重複宣導2次，呼籲50歲以上市民踴躍接種新冠及流感疫苗，守護自己與家人的健康。環保局表示，垃圾車隨車廣播系統長期作為市府傳遞民生及市政資訊的公益平台，除了公費疫苗接種，也會配合宣導登革熱防治、防詐騙及防災資訊等內容，利用垃圾車執行清運勤務的時段，向市民傳達重要訊息。第一線清潔隊員每日風雨無阻執行勤務、維護市容整潔，希望外界不要因為未經查證的傳言，抹煞基層同仁長期服務市民的辛勞，共同維護正確公共資訊的傳遞。