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台北客運264路線公車傳出6日晚間8時許行經新北市三重區時，車廂內發生一起驚險的尾隨騷擾事件。一名打赤腳、頭戴毛帽的男子疑似緊隨一對帶幼女的夫妻，引發全車恐慌，所幸公車司機出面制止，若再有類似行為就報警開去警局，男子才坐回座位成功化解危機。事後客運公司也公開表揚，並頒發新台幣1000元獎勵金，肯定其英勇表現。據了解，事發當時赤腳男子在車內行徑怪異，刻意貼近注視幼女，受驚的父母隨即起身換座避難，未料男子竟步步緊逼跟著換位，李姓公車司機發現狀況後先行介入，要求男子坐好、不要再靠近，並詢問是否需要報警，怎知當家長再次帶著女童往車門方向閃避時，這名男子又企圖起身尾隨，司機見狀忍無可忍怒嗆再動試試看，把整台車直接開去三重分局，對方才乖乖退回座位不敢輕舉妄動，但家長事後考量未發生實體肢體衝突，暫未向警方正式報案。客運業者也對外表示，現年54歲的李姓司機服務近10年，平日認真且富熱忱，這次在密閉空間內兼顧行車與乘客安全，展現絕佳危機應變能力，並重申標準作業流程，未來若遇乘客持續滋擾或情緒失控，駕駛均以維護乘客安全為優先，將先行口頭制止、停靠路邊報警，或直接把公車開進就近派出所交由警方處置。