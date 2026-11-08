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▲輝達執行長黃仁勳女兒黃敏珊。（圖／記者趙文彬攝 ,2026.05.28）

人工智慧晶片巨擘輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，捲入疑似與中國女間諜交往的風波，事件持續延燒。他的長女、輝達資深總監黃敏珊（Madison Huang）原訂8日抵達南韓，出席「輝達AI Day Seoul 2026」，卻在出發前一天突然取消行程，時間點格外敏感。美國國會兩黨也接連出手，民主黨參議員更揚言展開調查。據韓聯社、《韓國先驅報》報導，黃敏珊原訂8日抵韓，出席9日至10日在首爾COEX會展中心舉行的「輝達AI Day Seoul 2026」，並與南韓政府官員會晤。南韓科學技術情報通信部已證實行程取消，但未說明原因。消息人士透露，黃敏珊是因「家庭因素」取消行程，但未進一步說明。由於時間點正值父親黃仁勳捲入間諜疑雲，外界猜測兩者可能有關，不過目前沒有任何官方說法證實這一點。輝達AI Day活動仍將如期舉行。黃敏珊目前擔任輝達Omniverse與機器人產品行銷資深總監。據南韓《亞洲日報》報導，這原本是她今年第3度訪韓，她8月才剛到首爾參訪LG電子的資料工廠。這起風波延燒已超過一週，以下整理重點時間軸：：《紐約時報》率先報導，黃仁勳與新加坡數據中心公司Megaspeed女主管黃樂（Alice Huang）關係密切，美國當局對她與中國情報單位的關聯感到疑慮，川普也已聽取相關簡報。：《華爾街日報》指出，美國、新加坡及台灣情報機關都有理由相信，黃樂可能是中國間諜。：3名共和黨籍眾議院委員會主席聯名致函，要求黃仁勳就他與黃樂的關係，以及輝達保護敏感資訊的措施向國會簡報，並要求在11月11日前確定會面日期。：《金融時報》報導，美國情報備忘錄研判黃仁勳與黃樂曾有戀情。：《紐約時報》再爆，美國情報單位研判黃樂是由中國情報高層招募，專門刺探黃仁勳，目的是說服他遊說美國官員，允許晶片出口中國。據美國新聞網站Axios報導，德拉瓦州民主黨籍參議員昆斯（Chris Coons）承諾，將針對《紐約時報》最新報導，以及黃仁勳與相關人士的關係展開調查。昆斯在社群平台X發文表示：「我越了解川普政府、中國間諜與AI億萬富豪之間這種荒唐的關係，越確信這個政府所做的一切都涉及貪腐。國會將展開調查，查明真相。」對於相關指控，輝達多次強調，黃仁勳與黃樂的往來屬於一般業務接觸，「並無不尋常之處」，也不會向她或任何人分享敏感資訊或機密資訊。中國外交部則批評，相關報導是「毫無根據的臆測」。新加坡內政部也表示，當局並未對黃樂展開調查。值得注意的是，相關指控目前仍來自匿名消息人士與未公開的情報備忘錄，尚未獲得證實，黃仁勳與黃樂也都沒有遭到任何起訴。這起風波在台灣社群平台Threads上也引發熱烈討論。不少網友直呼「黃爸爸濾鏡碎了」，也有人把事件比喻成好萊塢電影《紅雀》（Red Sparrow）的真實翻版。《紅雀》是2018年上映的間諜驚悚片，由奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）主演，改編自前美國中央情報局（CIA）探員馬修斯（Jason Matthews）的同名小說。片中描述俄羅斯情報單位訓練年輕女性成為「麻雀」，利用美色接近目標人物、刺探情報，「美人計」的情節，讓網友聯想到這次的指控。不過也有網友提醒，目前一切都還只是指控，應等待調查結果，不宜過早下定論。：共和黨眾院委員會要求黃仁勳在11月11日前確定會面日期，原規劃18日舉行閉門簡報。黃仁勳如何說明與黃樂的往來，以及輝達的資訊管控機制，將是外界關注焦點。：民主黨重新掌控國會後，參院民主黨已揚言調查，共和黨也同步施壓。黃仁勳在川普本屆任期內與他關係密切，這起事件也可能成為民主黨攻擊川普政府的新戰場。：《紐約時報》另一篇報導也指出，一家獲美國商務部許可購買輝達先進晶片的中國公司New Matrix，登記地址卻只是一間「空殼辦公室」。分析人士認為，這波風波可能讓美國進一步收緊對中晶片出口，黃仁勳過去力主放寬出口的遊說空間也將大幅縮小。黃仁勳掌管全球市值最高的企業之一，旗下晶片更是先進AI發展的核心。分析人士指出，光是「可能受中國情報人員影響」的說法，就足以讓他成為新一屆國會兩黨關注的焦點。對輝達而言，短期內可能面臨公司治理與資訊安全的質疑，國會也可能要求加強內控與高層接觸申報機制。對黃仁勳個人來說，這位在台灣擁有超高人氣的「AI教父」，形象也正面臨嚴峻考驗。