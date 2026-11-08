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大安森林公園造勢遭控留垃圾 沈伯洋澄清整理到凌晨4點

大洋流再湧大湖公園 支持者散場自發撿垃圾

民眾拍照留存清掃成果 避免垃圾爭議重演

民進黨台北市長參選人沈伯洋每周末進行「台北大洋流」車隊掃街、造勢活動，繼1日在大安森林公園開講，隔天被爆出現場留下大量垃圾，遭藍營人士砲轟後，「台北大洋流」昨（7）日前進內湖、南港，終點站大湖公園更湧入逾2萬人參與，而這次團隊與支持者更加留意場地清潔，不僅有人戴著頭燈巡視草地、步道，還有民眾在晚間10點半拍下現場垃圾桶已清空的畫面，並分享工作人員、志工與當地居民一同打掃的情景，引發熱議。沈伯洋1日晚間在大安森林公園舉辦市政開講，吸引大批支持者到場，但隔天國民黨台北市議員王欣儀公布現場照片，指控公園垃圾桶爆滿、地上散落洋流飄帶等物品，痛批「洋流一走，垃圾留下」，更質疑「主辦單位連最基本的『場地復原』都做不到嗎？」國民黨立委徐巧芯當時也在Threads發文，要求沈伯洋團隊在選舉活動結束後將環境收拾乾淨。對此，沈伯洋3日受訪澄清，當晚廠商、志工及競選工作人員持續清理至隔天凌晨4點，配合清潔隊進場時間完成整理，從團隊回報照片來看，現場已整理得相當整齊。不過，他也表示，無法確認藍營公布照片的拍攝時間，不排除仍有疏漏之處。而沈伯洋昨再舉行「台北大洋流」內湖、南港車隊掃街，晚間並在大湖公園舉辦市政開講，吸引逾2萬名支持者參與。活動結束後，許多被稱為「小水滴」的支持者自發拿起垃圾袋，巡視現場草地、步道及設施，撿拾遺留垃圾，部分工作人員更戴著頭燈仔細查看，清理過程也被民眾拍下並上傳到社群。一名民眾發文透露，他晚間10點半特地拍下活動現場垃圾桶的狀況，表示「所有垃圾都清走了，留張照片」，同時也看見3名三民國中的家長在現場巡視，不斷詢問是否需要幫忙整理垃圾。該民眾表示，「當地居民都超愛自己生活的公園乾乾淨淨，也願意自己維護。」由於上週大安森林公園造勢曾引發垃圾爭議，這週不少工作人員和支持者自發留下清理，大批支持者也紛紛留言「結束後去逛公園裡面，想等人潮散一點，結果看到工作人員們戴頭燈，一直檢查草地跟步道、設施有沒有垃圾」、「只要想想這些沈伯洋的支持者，會讓台北市有多進步」、「謝謝你和場地維護超人們」、「真的辛苦了，在這種選區只能做到120分，群眾才會給你60分」、「你好棒！拍照存證」等。