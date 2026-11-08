根據2026年度UNIQLO最新財報，迅銷集團年營收連續五年刷新紀錄。官方回應《NOWNEWS今日新聞》表示，「回應顧客真實需求，是全球成長關鍵」，台灣去年收到近10萬筆熱情回饋，促使專為通勤機車族設計，因應早晚溫差大、抗冬季強風的「防風刷毛連帽外套與保暖機能長褲」，還銷售到全球。
年營收連續5年刷新紀錄！UNIQLO親揭關鍵原因
根據UNIQLO 2026會計年度（截至8月31日）財報，迅銷集團營收年增17%至3兆9,633億日圓（約合新台幣8,077億元），連續五年刷新紀錄。事實上，UNIQLO在全球超過16個地點設有顧客服務中心，相當重視商品評論與購物體驗調查。
一年累積10萬筆回饋！UNIQLO台灣獨有「實穿共享文化」
UNIQLO表示，觀察全球消費者，台灣顧客屬於熱情主動分享型，除了在官網評論、也會建議給員工，願意透露自己的身高、體重與尺寸，並分析使用場合與情境，說明實際穿著感想，方便其他顧客參考，降低選錯尺寸的風險。
尤其聚焦穿整天是否悶熱、運動是否影響動作、騎車是否防風、能不能從上班穿到休閒場合等，並歸納「適不適合台灣天氣」作為判斷價值標準，簡直人人都是穿搭顧問，形成獨有「實穿共享文化」。
UNIQLO為台灣機車族打造！防風保暖外套、保暖長褲賣到全球
台灣UNIQLO證實，推出的「防風刷毛連帽外套」與「保暖機能長褲」便是因應台灣顧客心聲而設計的單品。現在還銷售到全球，頗受好評。
專為台灣氣候量身打造，以在地通勤機車族設計的真實需求，設計出解決最煩惱「早晚溫差大、抗冬季強風」問題之對應商品。
◾️防風刷毛連帽外套
優點：布料內層防風薄膜、夾層抵禦冷風，防潑水外層抵禦濕氣，內裡刷毛提供舒適暖度並阻擋冷風。
◾️保暖機能長褲
優點：防潑水外層抵禦小雨滴，下襬抽繩防灌風設計，內裡設計刷毛內層，穿上瞬間即感溫暖。
UNIQLO感謝祭！190元起熱賣 滿額贈質感手提保溫杯
台灣UNIQLO感謝祭即日起至11月12日開搶，百款商品下殺66折起，換季囤貨最便宜190元起；冬季服飾也有部分特價單品。
UNIQLO感謝祭期間，單筆消費滿2,500元，即可獲贈台灣限定的「質感手提保溫杯」乙個。附有吸管與手握提把，兼具保溫保冷功能，共有奶茶杏、午夜藍、鼠尾草綠、象牙白、可可棕5款秋冬質感配色。
提醒大家，各店每日限量，單筆消費限當日獲贈一個，恕不累贈、不得挑款挑色，送完為止。
ECCO冬季穿搭升級輕盈羽絨！百貨週年慶推薦
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CCO，也為消費者提升冬季穿搭需求，推出輕盈蓬鬆的羽絨外套、方便率性休閒層次搭配，到兼具防護機能的戶外造型、配上多元舒適鞋履，一應俱全。
目前各大百貨週年慶期間，購買ECCO當季鞋履、包款或服飾，享品牌會員折扣，結帳滿額再享加碼好禮，有機會獲得限量「ECCO掛式
輕巧洗漱包」、「ECCO鞋履雪松木除濕 枕」、「ECCO雪山造型旅行頸枕眼罩組」等限量好禮。
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根據UNIQLO 2026會計年度（截至8月31日）財報，迅銷集團營收年增17%至3兆9,633億日圓（約合新台幣8,077億元），連續五年刷新紀錄。事實上，UNIQLO在全球超過16個地點設有顧客服務中心，相當重視商品評論與購物體驗調查。
UNIQLO表示，觀察全球消費者，台灣顧客屬於熱情主動分享型，除了在官網評論、也會建議給員工，願意透露自己的身高、體重與尺寸，並分析使用場合與情境，說明實際穿著感想，方便其他顧客參考，降低選錯尺寸的風險。
尤其聚焦穿整天是否悶熱、運動是否影響動作、騎車是否防風、能不能從上班穿到休閒場合等，並歸納「適不適合台灣天氣」作為判斷價值標準，簡直人人都是穿搭顧問，形成獨有「實穿共享文化」。
台灣UNIQLO證實，推出的「防風刷毛連帽外套」與「保暖機能長褲」便是因應台灣顧客心聲而設計的單品。現在還銷售到全球，頗受好評。
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◾️防風刷毛連帽外套
優點：布料內層防風薄膜、夾層抵禦冷風，防潑水外層抵禦濕氣，內裡刷毛提供舒適暖度並阻擋冷風。
◾️保暖機能長褲
優點：防潑水外層抵禦小雨滴，下襬抽繩防灌風設計，內裡設計刷毛內層，穿上瞬間即感溫暖。
台灣UNIQLO感謝祭即日起至11月12日開搶，百款商品下殺66折起，換季囤貨最便宜190元起；冬季服飾也有部分特價單品。
UNIQLO感謝祭期間，單筆消費滿2,500元，即可獲贈台灣限定的「質感手提保溫杯」乙個。附有吸管與手握提把，兼具保溫保冷功能，共有奶茶杏、午夜藍、鼠尾草綠、象牙白、可可棕5款秋冬質感配色。
提醒大家，各店每日限量，單筆消費限當日獲贈一個，恕不累贈、不得挑款挑色，送完為止。
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