皮克敏手遊《Pikmin Bloom》中的明信片功能不僅能與好友互動，更藏有影響隊伍戰力與任務進度的重要機制，許多玩家在收到重複明信片時常下意識按捨棄，或是直接寄出明信片，卻不知道這可能導致打蘑菇戰力暴跌並錯失友誼徽章，但只要掌握正確的寄送與接收技巧，就能讓遊戲效率大幅提升。
皮克敏外派明信片需12小時 高戰力恐遭系統優先卡住
在《Pikmin Bloom》中，派遣皮克敏外送明信片，所需時間一律固定為12小時，期間皮克敏完全無法參與打蘑菇、散步或撿拾水果，系統預設會優先選擇最新培育出的皮克敏，若玩家未手動調整，剛孵出的當月飾品皮克敏或高戰力單位就會被卡在外派任務中，導致打蘑菇的總戰力分數意外下滑。
友誼徽章別漏接 明信片先按接收再丟棄
為避免隊伍戰力打亂，玩家在點擊寄出前務必按下變更皮克敏的按鈕，最推薦的派遣對象，是好感度僅0至1心且無裝飾的新生皮克敏，玩家可建立專屬的郵差打工隊，挑選平時不常帶出場的備用皮克敏執行外派業務，並在名字加上標記方便識別，這樣就能確保主力戰力始終留在大隊中。
收到明信片後的處理方式也會牽動《Pikmin Bloom》「友誼徽章」的累積進度，友誼徽章共有5個等級，收到好友明信片並點選接收能增加合作次數，如果玩家未點接收就直接捨棄或拒絕，將白白流失合作進度，因此就算收到不喜歡的明信片，也要先按下接收再進行捨棄，或將重複卡片轉寄給好友來互相幫忙。
善用生活紀錄、探測器 提高稀有明信片入手機率
《Pikmin Bloom》明信片的運送時間不受真實世界距離影響，不論好友距離多近或在國外，傳送皆需半天時間，當外送時間滿12小時且對方開啟遊戲按下接收或捨棄後，皮克敏便會立刻歸隊。若好友因忙碌遲遲沒有領取明信片，遊戲也設有防卡死保護機制，外出的皮克敏則會在等待3天後自動折返玩家身旁。
除了常規玩法，玩家還能透過隱藏用法收集珍貴明信片，例如利用生活紀錄功能上傳無 GPS 資訊的照片，並手動定位至廟宇或機場等景點，讓皮克敏前往撿取隱藏明信片；此外，開啟探測器搬運水果時也有機率獲得明信片，建議保留同區域先前的卡片不丟棄，能有效避免重複並提高拿到目標明信片的機率。
我是廣告 請繼續往下閱讀
在《Pikmin Bloom》中，派遣皮克敏外送明信片，所需時間一律固定為12小時，期間皮克敏完全無法參與打蘑菇、散步或撿拾水果，系統預設會優先選擇最新培育出的皮克敏，若玩家未手動調整，剛孵出的當月飾品皮克敏或高戰力單位就會被卡在外派任務中，導致打蘑菇的總戰力分數意外下滑。
為避免隊伍戰力打亂，玩家在點擊寄出前務必按下變更皮克敏的按鈕，最推薦的派遣對象，是好感度僅0至1心且無裝飾的新生皮克敏，玩家可建立專屬的郵差打工隊，挑選平時不常帶出場的備用皮克敏執行外派業務，並在名字加上標記方便識別，這樣就能確保主力戰力始終留在大隊中。
收到明信片後的處理方式也會牽動《Pikmin Bloom》「友誼徽章」的累積進度，友誼徽章共有5個等級，收到好友明信片並點選接收能增加合作次數，如果玩家未點接收就直接捨棄或拒絕，將白白流失合作進度，因此就算收到不喜歡的明信片，也要先按下接收再進行捨棄，或將重複卡片轉寄給好友來互相幫忙。
《Pikmin Bloom》明信片的運送時間不受真實世界距離影響，不論好友距離多近或在國外，傳送皆需半天時間，當外送時間滿12小時且對方開啟遊戲按下接收或捨棄後，皮克敏便會立刻歸隊。若好友因忙碌遲遲沒有領取明信片，遊戲也設有防卡死保護機制，外出的皮克敏則會在等待3天後自動折返玩家身旁。
除了常規玩法，玩家還能透過隱藏用法收集珍貴明信片，例如利用生活紀錄功能上傳無 GPS 資訊的照片，並手動定位至廟宇或機場等景點，讓皮克敏前往撿取隱藏明信片；此外，開啟探測器搬運水果時也有機率獲得明信片，建議保留同區域先前的卡片不丟棄，能有效避免重複並提高拿到目標明信片的機率。