AI晶片霸主輝達（NVIDIA）內部信件曝光，執行長黃仁勳於美國時間8日向全體員工發布道歉信，坦承「我對妻子不忠」，辜負家人長年支持，他更懊悔直言：「我欠我的家人，以及你們所有人一個道歉」。黃仁勳表示對個人過錯毫無藉口，會負起全責，將努力重新贏回家庭與團隊信任。台灣的網友們看到消息則感到難以置信，黃仁勳愛妻、好爸爸人設徹底崩塌。
黃仁勳承認出軌：我對妻子不忠傷害了她
黃仁勳在寫給員工的一封信中，開門見山坦承出軌，直言婚外情行為已深深傷害了妻子與孩子，也破壞了全家人共同建立的生活：「我知道，一句道歉無法挽回我已經做過的事。我希望我們的家庭能夠療傷，也希望隨著時間過去，我能重新贏回你們的信任。」黃仁勳表示，外界隨之而來的批評他會悉數承擔，好好面對過錯。
黃仁勳也向員工道歉：你們值得擁有一個更好的我
他在信中也同時向相伴數十年的工作夥伴、董事會、全球合作夥伴以及股東公開致歉，認為自己身為執行長未能達到應有的標準：「領導輝達是我一生的榮幸。我的責任是為你們服務，並且值得你們信任。我沒有盡到這份責任。」黃仁勳說自己接下來也會對輝達全心投入，除了家人，也想重新贏回夥伴們的信任。
黃仁勳外遇對象 疑是中國女間諜黃樂
而黃仁勳未在文中言明出軌對象，但根據《紐約時報》、《金融時報》等外媒報導，與黃仁勳交往的女子應該是新加坡資料中心業者Megaspeed前高層黃樂（Alice Huang）。美方情資懷疑，該黃樂涉嫌遭中國情報單位吸收，試圖透過親密關係刺探機密商業資訊，甚至遊說放寬美國先進AI晶片的銷中禁令，將她定調為「中國女間諜」。
黃仁勳好爸爸人設崩塌 遭酸：太虛偽了
台灣網友們看到黃仁勳外遇的消息則感到難以置信，因為他過往返台時，經常帶著老婆Lori與兒女一起出席活動，大家都以為他是標準愛家好男人，想不到如今「濾鏡」破碎，令人震驚，大家也紛紛留言調侃：「終究還是犯了成龍犯過的過錯！」、「天天穿黑皮衣，講怎麼追老婆立愛妻人設，太虛偽了！」、「太太太失望了…還以為黃爸爸是個例外！品味太差了吧」。
📌黃仁勳道歉信英文全文
Subject: A message to our company
I owe my family and all of you an apology.
I was unfaithful to my wife. My actions hurt her and our children. There is no excuse for what I did. I am deeply sorry.
Throughout my life, my family has given me love and support. They deserve my honesty and loyalty. Instead, I let them down and damaged the life we built together. I take full responsibility for what I did and the hurt I caused, and I accept the criticism that comes with it.
To my wife and family: I love you. I know an apology cannot undo what I have done. I hope our family will heal and that, over time, I can earn back your trust.
To my colleagues at NVIDIA, including those I have worked alongside for decades, and to our board, partners, and shareholders around the world: you deserve better from me.
Leading NVIDIA is the privilege of my life. My responsibility is to serve you and be worthy of your trust. I have fallen short of that responsibility. I am fully committed to NVIDIA and will work to earn back your confidence.
Regarding the national security concerns raised in news reports, NVIDIA’s Board of Directors has initiated an independent investigation. I support the investigation and will cooperate fully. I love our country and our company, and I am committed to protecting NVIDIA and supporting America’s national security. I am proud and grateful to be an American.
My family bears no responsibility for my choices. I do. Please give them privacy.
📌黃仁勳道歉信中文翻譯
主旨：給公司的一封信
我虧欠我的家人，也虧欠你們所有人一句道歉。
我對妻子不忠。我的行為傷害了她，也傷害了我們的孩子。對於自己所做的一切，我沒有任何藉口。我感到非常抱歉。
在人生中，我的家人始終給予我愛與支持。他們值得得到我的坦誠與忠誠。然而，我卻讓他們失望，也傷害了我們共同建立的生活。我願意為自己的所作所為，以及造成的傷害負起全部責任，也接受隨之而來的批評。
給我的妻子和家人：我愛你們。我知道，一句道歉無法抹去我所做的一切。我希望我們的家庭能夠療傷，也希望隨著時間過去，我能重新贏回你們的信任。
給NVIDIA的同事們，包括與我並肩工作數十年的夥伴，以及全球的董事會成員、合作夥伴和股東：你們值得擁有一個更好的我。
領導NVIDIA是我此生最大的榮幸。我的責任是為你們服務，並成為值得你們信任的人。然而，我沒有做到這一點。我將全心全意投入NVIDIA，努力重新贏回你們的信心。
針對新聞報導中提出的國家安全疑慮，NVIDIA董事會已啟動獨立調查。我支持這項調查，並將全力配合。我熱愛我的國家，也熱愛我們的公司，並致力於保護NVIDIA、支持美國的國家安全。身為一名美國人，我感到驕傲與感恩。
我的家人不應為我的選擇承擔任何責任。這是我的責任。請給予他們隱私空間。
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黃仁勳在寫給員工的一封信中，開門見山坦承出軌，直言婚外情行為已深深傷害了妻子與孩子，也破壞了全家人共同建立的生活：「我知道，一句道歉無法挽回我已經做過的事。我希望我們的家庭能夠療傷，也希望隨著時間過去，我能重新贏回你們的信任。」黃仁勳表示，外界隨之而來的批評他會悉數承擔，好好面對過錯。
黃仁勳也向員工道歉：你們值得擁有一個更好的我
他在信中也同時向相伴數十年的工作夥伴、董事會、全球合作夥伴以及股東公開致歉，認為自己身為執行長未能達到應有的標準：「領導輝達是我一生的榮幸。我的責任是為你們服務，並且值得你們信任。我沒有盡到這份責任。」黃仁勳說自己接下來也會對輝達全心投入，除了家人，也想重新贏回夥伴們的信任。
而黃仁勳未在文中言明出軌對象，但根據《紐約時報》、《金融時報》等外媒報導，與黃仁勳交往的女子應該是新加坡資料中心業者Megaspeed前高層黃樂（Alice Huang）。美方情資懷疑，該黃樂涉嫌遭中國情報單位吸收，試圖透過親密關係刺探機密商業資訊，甚至遊說放寬美國先進AI晶片的銷中禁令，將她定調為「中國女間諜」。
黃仁勳好爸爸人設崩塌 遭酸：太虛偽了
台灣網友們看到黃仁勳外遇的消息則感到難以置信，因為他過往返台時，經常帶著老婆Lori與兒女一起出席活動，大家都以為他是標準愛家好男人，想不到如今「濾鏡」破碎，令人震驚，大家也紛紛留言調侃：「終究還是犯了成龍犯過的過錯！」、「天天穿黑皮衣，講怎麼追老婆立愛妻人設，太虛偽了！」、「太太太失望了…還以為黃爸爸是個例外！品味太差了吧」。
📌黃仁勳道歉信英文全文
Subject: A message to our company
I owe my family and all of you an apology.
I was unfaithful to my wife. My actions hurt her and our children. There is no excuse for what I did. I am deeply sorry.
Throughout my life, my family has given me love and support. They deserve my honesty and loyalty. Instead, I let them down and damaged the life we built together. I take full responsibility for what I did and the hurt I caused, and I accept the criticism that comes with it.
To my wife and family: I love you. I know an apology cannot undo what I have done. I hope our family will heal and that, over time, I can earn back your trust.
To my colleagues at NVIDIA, including those I have worked alongside for decades, and to our board, partners, and shareholders around the world: you deserve better from me.
Leading NVIDIA is the privilege of my life. My responsibility is to serve you and be worthy of your trust. I have fallen short of that responsibility. I am fully committed to NVIDIA and will work to earn back your confidence.
Regarding the national security concerns raised in news reports, NVIDIA’s Board of Directors has initiated an independent investigation. I support the investigation and will cooperate fully. I love our country and our company, and I am committed to protecting NVIDIA and supporting America’s national security. I am proud and grateful to be an American.
My family bears no responsibility for my choices. I do. Please give them privacy.
📌黃仁勳道歉信中文翻譯
主旨：給公司的一封信
我虧欠我的家人，也虧欠你們所有人一句道歉。
我對妻子不忠。我的行為傷害了她，也傷害了我們的孩子。對於自己所做的一切，我沒有任何藉口。我感到非常抱歉。
在人生中，我的家人始終給予我愛與支持。他們值得得到我的坦誠與忠誠。然而，我卻讓他們失望，也傷害了我們共同建立的生活。我願意為自己的所作所為，以及造成的傷害負起全部責任，也接受隨之而來的批評。
給我的妻子和家人：我愛你們。我知道，一句道歉無法抹去我所做的一切。我希望我們的家庭能夠療傷，也希望隨著時間過去，我能重新贏回你們的信任。
給NVIDIA的同事們，包括與我並肩工作數十年的夥伴，以及全球的董事會成員、合作夥伴和股東：你們值得擁有一個更好的我。
領導NVIDIA是我此生最大的榮幸。我的責任是為你們服務，並成為值得你們信任的人。然而，我沒有做到這一點。我將全心全意投入NVIDIA，努力重新贏回你們的信心。
針對新聞報導中提出的國家安全疑慮，NVIDIA董事會已啟動獨立調查。我支持這項調查，並將全力配合。我熱愛我的國家，也熱愛我們的公司，並致力於保護NVIDIA、支持美國的國家安全。身為一名美國人，我感到驕傲與感恩。
我的家人不應為我的選擇承擔任何責任。這是我的責任。請給予他們隱私空間。
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