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▲黃仁勳與老婆Lori本來在外人眼中是神仙眷侶。（圖／翻攝自俄勒岡州立大學X@OregonState）

📌黃仁勳道歉信英文全文

📌黃仁勳道歉信中文翻譯

AI晶片霸主輝達（NVIDIA）內部信件曝光，執行長黃仁勳於美國時間8日向全體員工發布道歉信，坦承「我對妻子不忠」，辜負家人長年支持，他更懊悔直言：「我欠我的家人，以及你們所有人一個道歉」。黃仁勳表示對個人過錯毫無藉口，會負起全責，將努力重新贏回家庭與團隊信任。台灣的網友們看到消息則感到難以置信，黃仁勳愛妻、好爸爸人設徹底崩塌。黃仁勳在寫給員工的一封信中，開門見山坦承出軌，直言婚外情行為已深深傷害了妻子與孩子，也破壞了全家人共同建立的生活：「我知道，一句道歉無法挽回我已經做過的事。我希望我們的家庭能夠療傷，也希望隨著時間過去，我能重新贏回你們的信任。」黃仁勳表示，外界隨之而來的批評他會悉數承擔，好好面對過錯。他在信中也同時向相伴數十年的工作夥伴、董事會、全球合作夥伴以及股東公開致歉，認為自己身為執行長未能達到應有的標準：「領導輝達是我一生的榮幸。我的責任是為你們服務，並且值得你們信任。我沒有盡到這份責任。」黃仁勳說自己接下來也會對輝達全心投入，除了家人，也想重新贏回夥伴們的信任。而黃仁勳未在文中言明出軌對象，但根據《紐約時報》、《金融時報》等外媒報導，與黃仁勳交往的女子應該是新加坡資料中心業者Megaspeed前高層黃樂（Alice Huang）。美方情資懷疑，該黃樂涉嫌遭中國情報單位吸收，試圖透過親密關係刺探機密商業資訊，甚至遊說放寬美國先進AI晶片的銷中禁令，將她定調為「中國女間諜」。台灣網友們看到黃仁勳外遇的消息則感到難以置信，因為他過往返台時，經常帶著老婆Lori與兒女一起出席活動，大家都以為他是標準愛家好男人，想不到如今「濾鏡」破碎，令人震驚，大家也紛紛留言調侃：「終究還是犯了成龍犯過的過錯！」、「天天穿黑皮衣，講怎麼追老婆立愛妻人設，太虛偽了！」、「太太太失望了…還以為黃爸爸是個例外！品味太差了吧」。Subject: A message to our companyI owe my family and all of you an apology.I was unfaithful to my wife. My actions hurt her and our children. There is no excuse for what I did. I am deeply sorry.Throughout my life, my family has given me love and support. They deserve my honesty and loyalty. Instead, I let them down and damaged the life we built together. I take full responsibility for what I did and the hurt I caused, and I accept the criticism that comes with it.To my wife and family: I love you. I know an apology cannot undo what I have done. I hope our family will heal and that, over time, I can earn back your trust.To my colleagues at NVIDIA, including those I have worked alongside for decades, and to our board, partners, and shareholders around the world: you deserve better from me.Leading NVIDIA is the privilege of my life. My responsibility is to serve you and be worthy of your trust. I have fallen short of that responsibility. I am fully committed to NVIDIA and will work to earn back your confidence.Regarding the national security concerns raised in news reports, NVIDIA’s Board of Directors has initiated an independent investigation. I support the investigation and will cooperate fully. I love our country and our company, and I am committed to protecting NVIDIA and supporting America’s national security. I am proud and grateful to be an American.My family bears no responsibility for my choices. I do. Please give them privacy.主旨：給公司的一封信我虧欠我的家人，也虧欠你們所有人一句道歉。我對妻子不忠。我的行為傷害了她，也傷害了我們的孩子。對於自己所做的一切，我沒有任何藉口。我感到非常抱歉。在人生中，我的家人始終給予我愛與支持。他們值得得到我的坦誠與忠誠。然而，我卻讓他們失望，也傷害了我們共同建立的生活。我願意為自己的所作所為，以及造成的傷害負起全部責任，也接受隨之而來的批評。給我的妻子和家人：我愛你們。我知道，一句道歉無法抹去我所做的一切。我希望我們的家庭能夠療傷，也希望隨著時間過去，我能重新贏回你們的信任。給NVIDIA的同事們，包括與我並肩工作數十年的夥伴，以及全球的董事會成員、合作夥伴和股東：你們值得擁有一個更好的我。領導NVIDIA是我此生最大的榮幸。我的責任是為你們服務，並成為值得你們信任的人。然而，我沒有做到這一點。我將全心全意投入NVIDIA，努力重新贏回你們的信心。針對新聞報導中提出的國家安全疑慮，NVIDIA董事會已啟動獨立調查。我支持這項調查，並將全力配合。我熱愛我的國家，也熱愛我們的公司，並致力於保護NVIDIA、支持美國的國家安全。身為一名美國人，我感到驕傲與感恩。我的家人不應為我的選擇承擔任何責任。這是我的責任。請給予他們隱私空間。