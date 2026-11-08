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台灣人新神鞋是它！實測腳感超舒適：台灣製又高水準

▲故宮博物院與環保技術SilicStep聯名，推出書法與嘉慶御批系列聯名拖鞋，但被民眾發現其技術同樣應用在台灣鞋履品牌ATTA上。（圖／故宮精品官網）

SilicStep技術同樣應用在台灣鞋履品牌ATTA上，本次故宮博物院聯名拖鞋，在設計上來自故宮典藏文化，鞋子機能設計則與ATTA旗艦款相同

台灣拖鞋技術聯名故宮！半導體矽廢料變環保鞋：1雙699元太好穿

▲國立故宮博物院今年便與太松企業合作推出聯名拖鞋，包括以故宮法書為靈感的「撐行日常」，以及以嘉慶御批奏摺為靈感的「無用廢物」。（圖／故宮精品官網）（圖／太松企業官網）

不只故宮！ATTA拖鞋全聯、寶雅都有賣：最便宜一雙299元

▲ATTA在全聯福利中心、寶雅等實體通路也買得到，目前全聯特價一雙價格最低只要299元，甚至比前陣子爆紅的牛頭牌土豆鞋更便宜。（圖／翻攝全電商）

ATTA鞋子評價曝光！台灣人揭最大敗筆：只敢在家穿

台灣製造鞋履品牌眾多，例如前陣子爆紅的牛頭牌運動鞋，以及擁有多年品質實力的PUHU彪琥、A.S.O阿瘦皮鞋等等，每個品牌都有各自的支持者。，加上其極度舒適的腳感，讓它成為近期台灣最新神鞋。有網友在Threads發文，表示最近到故宮南院參觀，意外被她發現故宮博物院與環保技術SilicStep聯名，推出書法與嘉慶御批系列聯名拖鞋，更提到與前陣子爆紅的牛頭牌拖鞋對比，足弓支撐效果都很出色，「走路非常舒服，腳感真的超讚」，甚至發現拖鞋竟是台灣製造，不禁稱讚「下次再去絕對要再多買一雙回家囤」。貼文曝光後，就有內行人提到，，忍不住稱讚「這個品牌的拖鞋好穿，寶雅就有在賣，台灣製！」、「必須推一個，台灣製造我驕傲」、「是ATTA的拖鞋耶！穿起來包覆感跟支撐力超好，久站或出門買東西完全無負擔，好看又好穿」。太松企業旗下的「ATTA」是台灣足弓機能拖鞋品牌，專為亞洲人腳型打造與設計，並擁有獨創的自適應足弓支撐，不同族群如長輩、上班族或戶外運動、久站久走族都適用。產品從設計到生產製造多在台灣完成，近年更打造以台灣半導體產業回收料製成的SilicStep矽晶減塑環保拖鞋，還榮獲2025年iF設計獎產品設計領域肯定。值得一提的是，國立故宮博物院今年便與太松企業合作，將故宮典藏文化與半導體產業矽廢料循環再生技術結合，倘若無法接受699元價格，民眾也可以選擇ATTA旗下其他鞋款，除了受到肯定的SilicStep矽晶減塑環保拖鞋以外，還有如休閒拖鞋、夾腳拖鞋、動態平衡足弓拖等足底均壓系列，如不習慣露趾，甚至有推出包頭室外拖鞋。倘若想要選擇更高級、更好穿的鞋款，ATTA還設計雙重釋壓立擴鞋系列，尺寸與色號應有盡有。ATTA便宜高CP值的價格，也是讓其成功爆紅的關鍵，ATTA拖鞋評價普遍不錯，多數人推薦其支撐力足夠，日常生活穿起來很舒適，就連物理治療師也推薦，強調ATTA能提供很好的緩衝效果，加上基本款式價格親民，幾乎人人都買得起，完全不會對錢包造成負擔。不過也有人持不同看法，認為ATTA外觀設計較老氣，有些人買來只敢在家當室內拖，加上部分高階款顏色選擇少，若是偏愛鮮豔色系或希望搭配不同穿搭風格的消費者來說，選擇空間較有限。不過一雙鞋好不好穿、外觀好不好看，最終還是得依照個人需求而定，值不值得買還是得看每個人的穿鞋習慣與喜好。