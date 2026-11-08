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金州勇士隊今（8）日以126比119力退奧蘭多魔術隊豪取7連勝，當家看板球星柯瑞（Stephen Curry）全場狂轟41分、6籃板與6助攻，再次上演不講理的逆天個人秀。在比賽第二節，柯瑞連續兩度頂著魔術防守球員的嚴密對位飆進極高難度的壓哨神仙球，神乎其技的表現讓站在場邊的勇士主帥科爾（Steve Kerr）忍不住無奈搖頭苦笑；賽後談到愛徒的非凡身手，科爾更是由衷驚嘆：「我真的不知道這個世界上是否還有其他人能投進這樣的球。」本場比賽面對魔術隊高大側翼的死纏爛打，柯瑞全場出戰35分45秒，以19投13中、三分球10投5中、罰球10罰全中的極致效率摧毀對手防線。第二節期間，柯瑞兩度在進攻時間即將到點時強行出手，頂著對手長臂干擾將球送入網窩，特別是第二次命中壓哨球時，鏡頭精準捕捉到主帥科爾在場邊不可置信地搖頭苦笑，對子弟兵完全無視防守常理的拆彈能力感到徹底折服。勇士隨隊記者強森（Dalton Johnson）賽後盛讚：「我們可以大談特談柯瑞在三分線外的恐怖投射，但他今晚頻繁撕裂防線衝擊禁區並完成終結的表現，同樣令人嘆為觀止。」本季至今，38歲的柯瑞場均攻下31.3分、4.6助攻，場均飆進4.8記三分球，投籃命中率50%、三分命中率45%、罰球命中率更達到不可思議的99%，並以高達70.8%的真實命中率（TS%），正締造NBA歷史上效率最高的場均「30+」得分賽季。從開季0勝3負的低谷一路逆襲狂飆7連勝，柯瑞在賽後受訪時直言，全隊將季初受到的看衰化為了強大動力：「我們始終沒有忘記賽季初外界是怎麼看待我們的。」這種爭勝心態感染了整支球隊，即便本場勇士在籃板球以42比57落後、前場籃板更以3比24遭魔術無情輾壓，依然靠著極致韌性完成逆轉。除了柯瑞的定海神針表現，繳出23分8籃板3阻攻的大物新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）同樣扮演英雄。資深勇士記者弗里德爾（Nick Friedell）在節目中透露，倫德伯格已迅速征服球隊更衣室：「我和格林聊過，也聽柯瑞談過，他們兩人都親自告訴倫德伯格，要他完全按照現在的方式繼續打下去；隊友們真的非常喜歡他。」