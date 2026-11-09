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▲嚴珮瑜（如圖）近日分享日常穿搭照，其中搭配的3款愛馬仕包包吸引眾人矚目。（圖／翻攝自IG@michelleyen__）

21歲國產車大廠裕隆汽車千金、前董事長嚴凱泰女兒Michelle（嚴珮瑜），日前公開IG帳號後，時常會分享日常穿搭，美貌與好身材吸引大批粉絲。而近日她再度曬出於美國洛杉磯的近況照，竟連秀3款愛馬仕（Hermès）包包，加起來總價近百萬元，展現驚人財力，讓許多網友忍不住直呼：「不想努力了。」嚴珮瑜在近日於IG分享日常在洛杉磯的生活照，一身行頭再度引發注目。只見一張對鏡自拍中，嚴珮瑜穿著有大大DIOR字樣的復古「J'adore Dior」水鑽白色短袖上衣，搭配同色系長褲，手上拿著約30萬到36萬元的金棕色愛馬仕Lindy包包，另一張對鏡自拍中，嚴珮瑜換上較休閒的灰色上衣與長褲、披上一件同色系外套，拿著價格約14.5萬至18.5萬元的愛馬仕經典Garden Party包包。而第3套造型，只見在景觀餐廳享受下午茶的嚴珮瑜，頭髮隨意綁起、穿著白色公主袖上衣，一旁擺著要價30萬到40萬元的棕色愛馬仕Mini Lindy包包。3款包包加起來約74.5萬至94.5萬元，隨意的日常穿搭就快破百萬。許多網友看到嚴珮瑜的超狂行頭後，都對她的超狂財力驚呼：「妹妹我不想努力了」、「光是這日常穿搭，就超過我的年薪了」、「穿搭很美，漂亮有氣質，財力也超驚人。」