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台北兩度留下合照 黃樂曾與黃仁勳同場聚會

▲從2024年台北酒吧聚會到2025年三六食府餐敘，黃樂與黃仁勳的多次同框畫面，因間諜疑雲爆料而再度受到檢視。（圖╱記者朱永強攝）

黃仁勳捲中國間諜疑雲！女高層黃樂背景遭起底

▲黃樂曾任Megaspeed高層，並宣稱有媒體、銀行及投資經歷，但履歷卻未獲相關機構證實，因此遭外界質疑。（圖／翻攝自私募排排網dc.simuwang.com/）

Megaspeed遭查晶片流向 13萬張輝達GPU去向成謎

輝達執行長黃仁勳捲入中國女間諜疑雲，他8日在致員工的信中坦承對妻子不忠，表示自己的行為傷害妻子與孩子，並為此致歉。他也承諾配合調查，持續負起輝達執行長職責。外媒爆料稱新加坡資料中心業者Megaspeed前高層黃樂（Alice Huang）疑似受中國國安部吸收，長期接近黃仁勳並蒐集美國AI產業情報，兩人甚至有戀愛曖昧關係。隨著事件延燒，黃樂的背景也受到外界關注，她曾宣稱擔任中國湖南衛視及央視新聞記者，以及匯豐私人銀行部總裁助理、中信證券業務線副總裁、上海和熙投資執行董事等，但相關履歷卻無法證實為真，也傳出她曾炫耀與黃仁勳的關係，藉此拓展商業關係、募集資金。黃仁勳與黃樂的公開交集，最早可追溯至2024年6月台北國際電腦展期間。據《紐約時報》訪問現場人士，黃樂當時在酒吧聚會中表示可以找黃仁勳到場，隨後黃仁勳與其他輝達主管現身，和在場人士喝酒。2025年5月，黃仁勳再度訪台，黃樂也出現在台北三六食府的商務餐敘，媒體拍到兩人搭肩交談。黃樂過去還曾在個人社群帳號發布多張與黃仁勳的合照，有圈內科技投資人聲稱，黃樂和合夥人曾炫耀和黃仁勳的關係，藉此推廣在中國各地與當地企業及政府合作的資料中心投資計畫。黃樂曾任職新加坡資料中心業者Megaspeed，並對外自稱公司執行長。公司早期登記資料也曾列她為董事總經理，但成立約8個月後，相關職務便從登記資料中移除。黃仁勳日前接受媒體訪問時則表示，黃樂已離開該公司。根據《紐約郵報》報導及中國私募基金資料庫「私募排排網」資訊，黃樂的履歷相當亮眼。她自稱曾在媒體業任職4年，工作經歷包括中國湖南衛視及官媒央視的新聞記者。之後黃樂轉往金融領域發展，曾擔任匯豐私人銀行部總裁助理、中信證券業務線副總裁，也曾出任上海和熙投資執行董事。但報導指出，湖南衛視主管表示不認識她，相關電視台網站也未查到任職資料；匯豐與中信證券則未對她的任職說法給出回應。Megaspeed是輝達客戶，因註冊於新加坡，外界也關注是否成為中國企業取得受出口管制AI晶片的管道。美國情報單位懷疑，黃樂可能替中國蒐集輝達及美國AI產業資訊；另有消息傳出，Megaspeed涉嫌將運算資源提供給阿里巴巴等中國企業。《彭博》曾披露，截至2025年11月，Megaspeed約進口13.6萬個輝達GPU，但輝達人員實地查核時，僅在資料中心找到數千個最新款晶片，其餘設備去向不明。美國商務部此前已針對相關晶片流向展開調查，並將結果移交司法部。新加坡當局也曾約談黃樂，但她之後獲釋。輝達董事會已宣布成立獨立董事委員會，並聘請外部法律顧問調查相關報導。董事會表示，目前沒有理由相信美國國家安全或輝達機密已遭洩漏，但仍會檢視所有可取得的資訊；黃仁勳支持調查並承諾全力配合，持續負起輝達執行長職責。Megaspeed也表示已聘請外部顧問展開內部調查，將配合美方釐清情況。