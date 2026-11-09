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綜合外媒報導，比爾蓋茲2021年與結婚27年的妻子梅琳達（Melinda French Gates）離婚，之後承認婚姻期間曾與微軟女員工發生婚外情，相關事件也曾引發微軟董事會調查。近年，他又因為與已故美國富商、性犯罪者愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的往來，再度陷入爭議。美國司法部公開的愛潑斯坦檔案，揭露2人曾多次接觸，比爾蓋茲2026年6月赴國會作證時，不僅承認至少有過3段婚外情，也表示愛潑斯坦曾試圖利用他私人生活的資訊施壓。不過，蓋茲否認涉及愛潑斯坦的性犯罪活動，目前也未遭相關犯罪指控。
馬斯克則曾與作家賈斯汀威爾森（Justine Wilson）結婚，育有6名子女，長子出生後不久夭折。此後，他與演員塔露拉萊莉（Talulah Riley）2度結婚、2度離婚，也曾與歌手Grimes交往，育有3名子女。此外，他與腦機介面公司Neuralink高階主管齊利斯（Shivon Zilis）也育有4名子女。2025年，保守派網紅艾希莉聖克萊爾（Ashley St. Clair）公開踢爆，自己與馬斯克育有1子。
相較之下，黃仁勳這次面臨的情況有所不同，他已在致員工的信中坦承對妻子不忠，並為傷害妻子及子女道歉。不過，事件受到更大關注的原因，在於相關女性黃樂（Alice Huang）的背景。
美國情報單位正在調查，曾任職新加坡企業「Megaspeed」高階主管的黃樂，是否與中國情報機構有關，並透過與黃仁勳的親密關係取得資訊，並關注Megaspeed是否涉及協助中國，取得受到出口限制的先進AI晶片。
私人關係延伸至企業風險...輝達董事會啟動調查
輝達董事會已宣布啟動獨立調查，並由獨立董事組成委員會，聘請外部法律顧問協助。公司表示，目前沒有理由相信美國國家安全或輝達機密遭到洩漏，同時強調黃仁勳將繼續擔任執行長，不會中斷領導職務。
從比爾蓋茲、馬斯克到黃仁勳，科技巨頭的私人生活，雖然經常成為媒體焦點，但性質並不完全相同，黃仁勳的事件，也凸顯科技企業領袖的特殊處境：當一個人掌握龐大的技術資源、商業機密及全球供應鏈，私人關係一旦涉及潛在利益衝突或外國情報風險，可能就不再只是個人問題，而成為企業必須面對的治理與資安考驗。
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