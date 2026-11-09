連鎖牛排品牌「貴族世家」跨足個人燒肉市場，全台首店落腳台北市大安區光復南路452號，最新消息宣布，將於11月12日開幕。主打每人最低199元起就能吃到，還享有自助吧吃到飽。「貴族世家個人燒肉」完整菜單已曝光，共計有單品套餐8款、綜合套餐7款，依選擇的肉品與重量而有不同價格，最低199元、最高929元。不過貴族世家目前僅公布了餐廳電話02-2703-5988，訂位平台等相關資訊待公布。
「貴族世家個人燒肉」確定將於11月12日正式開幕，餐價日前也搶先出爐，每人最低199元就可以吃到，最低價即是100克雞腿丁燒肉套餐，再加上自助吧的湯品、飲料、冰淇淋享有吃到飽，價格相當實惠。當然另外也開放可以額外加點。提醒業者有設低消規定，每人需點一份套餐。
細看菜單，品相包含雞肉、豬肉、牛肉，總計有15款套餐，分有單品套餐8款、綜合套餐（不同種類肉品混合）7款，單品套餐肉品皆有100公克、200公克、300公克重3種選擇，價格落在199元至399元之間。
▪️相關用餐規則及消費須知：
「貴族世家個人燒肉」首店地址為大安區光復南路452號，介於捷運國父紀念館站與信義安和站之間，從兩站步行前往約需8至10分鐘。店內將採一人一爐設計，預估可容納48個座位。
🟡「貴族世家個人燒肉」店家資訊
開幕日期：11月12日
地址：台北市大安區光復南路452號
電話：02-2703-5988
營業時間：11:30~21:30
交通資訊：
紅線｜捷運信義安和站，距離550公尺、步行8分鐘
紅線｜台北101／世貿站，距離700公尺、步行11分鐘
藍線｜捷運國父紀念館站，距離650公尺、步行10分鐘
資料來源：貴族世家個人燒肉
肉多多火鍋每人最低299元 平日中午用餐可連續吃4小時
同樣採平價策略的還有邁入10週年的連鎖品牌「肉多多火鍋」，宣布菜單上繼續延續299元套餐，即日起再加碼推出「泰式冬蔭」「韓式泡菜」，只要另加75元（其他湯底則另加15元起）。樂多多集團提到，299元套餐的主餐可任選活力梅花豬或無骨鮮雞腿，搭配蔬食自助吧70多種菜色，菜色包含多種類的當季時蔬，還有火鍋丸餃、各式冰品吃到飽，並可以享用CAMA咖啡以及手搖飲「大苑子」的跨界聯名飲品。
另還有「平日用餐不限時」之活動，最多可從11:30一路吃到15:30，等於狂吃4小時 。
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細看菜單，品相包含雞肉、豬肉、牛肉，總計有15款套餐，分有單品套餐8款、綜合套餐（不同種類肉品混合）7款，單品套餐肉品皆有100公克、200公克、300公克重3種選擇，價格落在199元至399元之間。
▪️相關用餐規則及消費須知：
- 身高120cm以上：每人最低限點1份套餐。
- 身高120cm以下低消80元／人
- 用餐時間：每人每份套餐70分鐘。
- 不收10%服務費，可享自取區湯品冰品飲料
- 更換烤網：一片8元
- 無法提供外帶、打包
- 每份餐點贈白飯、雞湯、配菜
「貴族世家個人燒肉」首店地址為大安區光復南路452號，介於捷運國父紀念館站與信義安和站之間，從兩站步行前往約需8至10分鐘。店內將採一人一爐設計，預估可容納48個座位。
開幕日期：11月12日
地址：台北市大安區光復南路452號
電話：02-2703-5988
營業時間：11:30~21:30
交通資訊：
紅線｜捷運信義安和站，距離550公尺、步行8分鐘
紅線｜台北101／世貿站，距離700公尺、步行11分鐘
藍線｜捷運國父紀念館站，距離650公尺、步行10分鐘
資料來源：貴族世家個人燒肉
肉多多火鍋每人最低299元 平日中午用餐可連續吃4小時
同樣採平價策略的還有邁入10週年的連鎖品牌「肉多多火鍋」，宣布菜單上繼續延續299元套餐，即日起再加碼推出「泰式冬蔭」「韓式泡菜」，只要另加75元（其他湯底則另加15元起）。樂多多集團提到，299元套餐的主餐可任選活力梅花豬或無骨鮮雞腿，搭配蔬食自助吧70多種菜色，菜色包含多種類的當季時蔬，還有火鍋丸餃、各式冰品吃到飽，並可以享用CAMA咖啡以及手搖飲「大苑子」的跨界聯名飲品。
另還有「平日用餐不限時」之活動，最多可從11:30一路吃到15:30，等於狂吃4小時 。