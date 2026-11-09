皮克敏手遊《Pikmin Bloom》11月活動有夠多，先前才剛展開與CoCo的聯名，今（9）日官方再公布與全家超商合作，推出全新系列的「五週年紀念零食飾品皮克敏」，全台的全家便利商店都將成為「特殊地點」，每個地點每7天能獲得一個金色花苗和一張明信片，總共有50個任務，活動時間為11月10日至12月7日。
全家聯名活動開跑 50項任務可解鎖五週年零食飾品皮克敏
《Pikmin Bloom》官方說明， 11月10日至12月7日期間，台灣和日本地區的指定全家便利商店將在App內推出特別活動地點，玩家可以前往全家，向下滑動螢幕後，就能獲得五週年紀念零食裝飾皮克敏，領取特別明信片，並參與挑戰；但每個「特別地點」，每7天才能領一個金色幼苗和一張明信片。
《Pikmin Bloom》指出，皮克敏全家活動期間，玩家只要到全家門市附近，一次會出現一個任務，總共有50個任務可以挑戰，每完成一個任務，就能獲得一株能長成五週年紀念零食飾品皮克敏的金色花苗。
此外，玩家首次在全家滑動特殊地點後，會解鎖「地點挑戰」任務，後續玩家只要與3個全家特殊地點互動，完成「地點挑戰」任務後，可以額外獲得一個金色花苗，並培育出「紅色照片鈕扣徽章飾品」皮克敏。
7款零食飾品隨機抽 11月5週年活動多到爆肝
《Pikmin Bloom》全家合作期間，玩家獲得的金色花苗會長成7款五週年紀念零食飾品皮克敏中的其中一款，不過要注意的是，飾品皮克敏會隨機出現，用戶不保證能獲得所有種類。
《Pikmin Bloom》今年11月正逢上市5週年，官方已推出五週年紀念玩具珠寶飾品皮克敏，並復刻過去的三週年杯子蛋糕、四週年繁花禮盒飾品，搭配已經公佈的CoCo聯名、全家聯名消息屬實，還有預計月底展開的社群週，11月會是需要玩家用力衝刺的爆肝月份。
🟡《Pikmin Bloom》全家聯名
📌時間：2026年11月10日00:00至2026年12月7日23:59
📌地點：全台全家門市
📌獎勵：紅色照片鈕扣徽章飾品皮克敏、五週年紀念零食飾品皮克敏、限定明信片
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《Pikmin Bloom》官方說明， 11月10日至12月7日期間，台灣和日本地區的指定全家便利商店將在App內推出特別活動地點，玩家可以前往全家，向下滑動螢幕後，就能獲得五週年紀念零食裝飾皮克敏，領取特別明信片，並參與挑戰；但每個「特別地點」，每7天才能領一個金色幼苗和一張明信片。
《Pikmin Bloom》指出，皮克敏全家活動期間，玩家只要到全家門市附近，一次會出現一個任務，總共有50個任務可以挑戰，每完成一個任務，就能獲得一株能長成五週年紀念零食飾品皮克敏的金色花苗。
此外，玩家首次在全家滑動特殊地點後，會解鎖「地點挑戰」任務，後續玩家只要與3個全家特殊地點互動，完成「地點挑戰」任務後，可以額外獲得一個金色花苗，並培育出「紅色照片鈕扣徽章飾品」皮克敏。
《Pikmin Bloom》全家合作期間，玩家獲得的金色花苗會長成7款五週年紀念零食飾品皮克敏中的其中一款，不過要注意的是，飾品皮克敏會隨機出現，用戶不保證能獲得所有種類。
《Pikmin Bloom》今年11月正逢上市5週年，官方已推出五週年紀念玩具珠寶飾品皮克敏，並復刻過去的三週年杯子蛋糕、四週年繁花禮盒飾品，搭配已經公佈的CoCo聯名、全家聯名消息屬實，還有預計月底展開的社群週，11月會是需要玩家用力衝刺的爆肝月份。
🟡《Pikmin Bloom》全家聯名
📌時間：2026年11月10日00:00至2026年12月7日23:59
📌地點：全台全家門市
📌獎勵：紅色照片鈕扣徽章飾品皮克敏、五週年紀念零食飾品皮克敏、限定明信片