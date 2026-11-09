周一開工推薦星巴克最優惠買法，根據星巴克官網，今天11月9日「星巴克買一送一」有星冰樂，星巴克表示，全台門市使用uniopen聯名卡，享飲料好友分享優惠活動，最便宜大杯55元起；雙11咖啡優惠則有「第二杯半價」foodpanda合作活動。CAMA CAFE也推出「高蛋白摩卡拿鐵」等3款新品，搶攻運動健身市場。
星巴克：今天買一送一有星冰樂！大杯55元起
11月最新咖啡優惠「星巴克買一送一」，大杯55元起有星冰樂！活動期間即日起至12月31日，每周一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市，營業期間購買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
《NOWNEWS》推薦「星巴克怎麼買最便宜」優惠價格：
◾️大杯「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」55元（兩杯優惠價110元）
◾️大杯「美式咖啡」57.5元（兩杯優惠價115元）
◾️大杯「香草風味星冰樂」62.5元（兩杯優惠價125元）
◾️大杯「那堤」70元（兩杯優惠價140元）
◾️新品！大杯「太妃核果風味那堤」82.5元（兩杯優惠價165元）
提醒大家，限使用中國信託uniopen聯名卡實體卡、感應式支付（Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）；交易金額須以uniopen聯名卡單筆全額支付（不含其他折抵金額或優惠券等折扣活動）方可符合活動資格；不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用。
雙11星巴克「第二杯半價」咖啡優惠！foodpanda外送開喝
11月foodpanda推出星巴克專屬外送合作活動，即日起至11月16日，點購二杯大杯（含）以上太妃核果風味那堤、奶香臻果風味摩卡、焦糖可可碎片星冰樂，享第二杯半價。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間、飲品依外送配方製作，請依外送平台顯示為準；不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止；優惠不併用；指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準。
CAMA CAFE：高蛋白摩卡拿鐵等3款新品開喝！
CAMA CAFE因應運動風潮崛起及新興健康飲品趨勢，限店推出「
高蛋白摩卡拿鐵」、「高蛋白可可歐蕾」與「高蛋白莓果特調奶茶」3款高蛋白飲品開喝。新品限冰飲供應；僅於台大新館店、仁愛明曜店、桃園中正店、台北師大店販售，並享會員優惠價；三款皆可依需求加價20元更換燕麥奶。
官方表示，高蛋白系列新品，大杯皆含28.
8g蛋白質、為一塊雞胸肉＋一顆蛋的蛋白質含量，推薦重訓後幫助肌肉修復，或日常通勤、 辦公室下午茶的體力維持，都很適合。
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11月最新咖啡優惠「星巴克買一送一」，大杯55元起有星冰樂！活動期間即日起至12月31日，每周一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市，營業期間購買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
《NOWNEWS》推薦「星巴克怎麼買最便宜」優惠價格：
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◾️大杯「美式咖啡」57.5元（兩杯優惠價115元）
◾️大杯「香草風味星冰樂」62.5元（兩杯優惠價125元）
◾️大杯「那堤」70元（兩杯優惠價140元）
◾️新品！大杯「太妃核果風味那堤」82.5元（兩杯優惠價165元）
提醒大家，限使用中國信託uniopen聯名卡實體卡、感應式支付（Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）；交易金額須以uniopen聯名卡單筆全額支付（不含其他折抵金額或優惠券等折扣活動）方可符合活動資格；不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用。
11月foodpanda推出星巴克專屬外送合作活動，即日起至11月16日，點購二杯大杯（含）以上太妃核果風味那堤、奶香臻果風味摩卡、焦糖可可碎片星冰樂，享第二杯半價。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間、飲品依外送配方製作，請依外送平台顯示為準；不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止；優惠不併用；指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準。
CAMA CAFE因應運動風潮崛起及新興健康飲品趨勢，限店推出「
官方表示，高蛋白系列新品，大杯皆含28.