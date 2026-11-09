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▲蔡承融是富邦文教基金會專案經理以及亞太堅韌研究基金會董事。（圖／翻攝自亞太堅韌研究基金會官網）

富邦集團董事長蔡明忠的么女蔡承融今（9）日被週刊爆料已經當媽，據悉，蔡承融先有後婚，一度惹怒父親蔡明忠，但小孩如今已滿月，蔡明忠也逐漸釋懷，因此蔡承融與未婚夫陳俊瑋將在明年3月補辦婚宴。現年35歲的陳俊瑋將成為富邦「駙馬爺」，身分也引起外界討論；據了解，他過去曾是一名醫學生，現在在當獨立投資人。富邦集團蔡明忠與蔡明興家族在《富比士》富豪榜身價破美金167億元，折合新台幣約5300億元，因此蔡家三代的一舉一動都備受外界關注。據《鏡週刊》報導，向來低調神祕的蔡明忠小女兒蔡承融近日傳出未婚生女喜訊，知情人透露，這件事雖然一度讓父親蔡明忠震怒，但她與老公的感情堅定，在生下小孩後，將於明年3月6日在桃園大溪笠復威斯汀度假酒店補辦婚宴。隨著兩人婚訊曝光，陳俊瑋的身分也引起關注。據了解，陳俊瑋是在大學期間透過共同友人結識蔡明忠長子蔡承道，隨後才進一步認識蔡承融，並對她展開熱烈追求，兩人在一起很多年了。2024年11月台大校慶上，蔡明忠獲頒名譽法學博士時，陳俊瑋就戴著口罩低調坐在蔡承融身旁，已經融入「親友席」。另外，畢業於中山醫學大學醫學系陳俊瑋，還曾於醫療體系服務過，但尚未取得專科醫師資格便選擇離開醫院，轉身投入金融領域，目前主業以「獨立資金投資」為主，未來是否會像蔡明忠長公主蔡承穎的老公馬辰宇一樣，進入富邦體系工作，還說不準。坊間也有八卦消息稱，陳俊瑋追求蔡承融時，還在與林姓前女友交往，處理感情的態度讓人頗有微詞。