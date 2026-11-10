勇士球團已經正式將交易延攬3屆年度MVP、「小丑」約基奇（Nikola Jokic）做為主要討論方案之一，希望組成柯瑞、約基奇的MVP組合

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傳勇士有意延攬約柯奇 與柯瑞組MVP超級雙核

約基奇擁有2027-28年球季球員選項，雖然薪資超過6200萬美元，但外界普遍預估他會提前1年跳出合約，重新尋求下一份長約

金塊祭出3.6億天價合約 盼留住隊史最強球星

儘管約基奇多次表達留在丹佛意願，但金塊目前陣容深度與競爭力欠缺，已經引發金塊球團與球迷隱憂，擔心這可能導致他萌生去意。聯盟其他29支球隊都在研擬謀劃，看是否有機會在7月挖角這位年度MVP。

勇士虎視眈眈 欲清出薪資空間打造「柯瑞 + 約基奇」組合

勇士就是其中一支在背後虎視眈眈的球隊，他們正密切觀察並思考著：『我們真的能確定約基奇明年夏天不會離隊嗎？』

金州勇士今年開季衝出7連勝，目前7勝3敗戰績讓球團看見「柯瑞（Stephen Curry）時代」最後爭冠可能，根據《The Sporting News》報導，，全力在柯瑞退休前衝擊最後一座冠軍。本季結束後，，根據《The Sporting News》報導，此事件讓金塊跟約基奇合作未來增添很多不確定性。雖然球團準備為他提供史上最高薪合約，但包含勇士在內幾支球隊，也同時密切關注約基奇動向，期待在自由市場開啟時展開追求。為了留住這位曾率隊奪冠的3屆MVP得主，金塊準備在今年夏天獻上一份預計長達5年3.6億美元（約合新台幣115億元） 超級頂薪續約，這預計將刷新NBA歷史最高合約紀錄。《Yahoo Sports》記者歐康納（Kevin O'Connor）就在報導中表明：「根據近期與聯盟內部人士的交流，多數人仍預估約約基奇會留在丹佛，從財務角度來看，一路等到本季結束，明年夏天休季期間，再簽下3.6億美元頂薪最符合效益。」《The Athletic》記者霍林格（John Hollinger）則分析：「其中對約基奇展現高度興趣的球隊正是勇士。若能順利引進約基奇，勇士將能為柯瑞添得巨星搭檔，重新發起總冠軍衝擊。NBA資深記者費切（Jake Fische）近日於節目《Deals and Dunks》中透露：「要組建這套令全聯盟聞風喪膽的MVP組合，勇士必須在薪資空間上進行大規模清理。潛在的操作路徑包括清理波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）合約，透過交易清出主要薪資包袱，此外，還要放走多名到期合約球員，才能釋放出足夠的薪資空間，但有鑑於球隊本季打出好表現，加上柯瑞證明寶刀未老，以勇士過往作風來看，勢必會嘗試再拚一座冠軍。