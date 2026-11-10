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2026年U23世界盃棒球賽預賽爆發嚴重火藥味衝突，力拚預賽第3勝的中華隊今（10）日打線遭到嚴密壓制，終場以0：4遭澳洲隊完封，比賽結束後雙方列隊致意時，在投手丘前爆發激烈的言語叫罵。衝突導火線疑似源於澳洲選手在比賽中後段多次對台灣球員出言不遜與挑釁，賽後澳洲陣營更疑似將投手丘上的止滑粉包朝中華隊方向丟擲，引爆中華隊球員怒火，也反擊對罵。這場關鍵台澳戰雙方的火藥味早在第6局就已悄悄點燃，當時澳洲隊三壘手便疑似在場上對中華隊球員出言不遜、頻頻飆罵髒話；進入第7局比賽結束後，該名澳洲球員再度出現持續叫罵的舉動，並伴隨充滿挑釁意味的肢體動作，讓原本就吞下悶敗的中華隊球員難以容忍。比賽結束後雙方球員步入球場列隊，現場畫面清晰可見，兩隊人馬迅速聚集在投手丘周圍隔空對峙，有中華隊球員情緒激動、憤怒地手指著對方陣營大聲回嗆，場面一度陷入失控邊緣；而在雙方互相叫罵的混亂過程中，澳洲球員疑似將投手丘上的止滑粉包直接朝中華隊陣營拋擲，極具羞辱性的挑釁舉動讓現場火藥味瞬間衝上最高點。在比賽戰況方面，中華隊今日推出旅日左投黃錦豪掛帥先發，前3局黃錦豪展現優異球威，精準控球封鎖澳洲打線；然而第4局因隊友守備發生隱形失誤，導致黃錦豪遭到對手攻破防線失掉2分，第5局接替的牛棚投手再遭連續長打狙擊，中華隊陷入0：4落後。總計黃錦豪主投3又2/3局被敲出6支安打、飆出5次三振，失掉的2分皆非自責分，無奈吞下敗投。中華隊打線此役雖然多次攻佔得點圈，但在關鍵時刻屢屢欠缺適時一擊，最終抱憾遭到對手完封，預賽戰績下滑至2勝2敗。接下來預賽最後一戰將迎戰波多黎各，中華隊得力拚搶下分組前3名以晉級超級循環賽資格。