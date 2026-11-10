美國總統川普（Donald Trump）最新表示，他已於當地時間週一跟輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳通話，黃仁勳聲稱自己完全不知道，與自己有密切互動的Megaspeed前高階主管黃樂（Alice Huang）是中國間諜，川普本人對於相關指控也感到驚訝。
根據美國財經媒體《CNBC》最新報導，川普指出，黃仁勳在2人談話過程中，明確否認自己事先知情，強調「完全不知道這個人是間諜」。
川普也談到黃仁勳目前面臨的處境，相信黃仁勳正承受相當大的壓力。他指出，自己看過黃仁勳發布的聲明，認為這場風波對黃仁勳造成很大衝擊，尤其是對他的家庭、妻子，以及他珍惜的家人而言更是如此。
這番談話也讓外界更加關注白宮對事件的態度、黃仁勳還能否獲得川普政府信任，相關指控涉及黃仁勳的私人感情關係，還有美國情報單位對於涉事女性，可能和中國情報機構有關的疑慮。不過，目前這些指控都還有待進一步調查，尚不能據此認定，黃仁勳真的涉及任何間諜活動。
另一方面，輝達董事會已針對相關事件啟動獨立調查，試圖釐清黃仁勳是否曾遭外國情報機構接觸，公司機密、技術資訊或其他敏感資料有無受到影響。
川普此次透露與黃仁勳的直接談話，公開轉述黃仁勳的說法，被視為事件發展的重要訊號。不過，川普的表態並不代表美國情報單位已經撤回相關疑慮，關於輝達董事會的獨立調查結果、美國政府後續是否採取進一步行動，仍將是外界關注焦點。
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川普也談到黃仁勳目前面臨的處境，相信黃仁勳正承受相當大的壓力。他指出，自己看過黃仁勳發布的聲明，認為這場風波對黃仁勳造成很大衝擊，尤其是對他的家庭、妻子，以及他珍惜的家人而言更是如此。
這番談話也讓外界更加關注白宮對事件的態度、黃仁勳還能否獲得川普政府信任，相關指控涉及黃仁勳的私人感情關係，還有美國情報單位對於涉事女性，可能和中國情報機構有關的疑慮。不過，目前這些指控都還有待進一步調查，尚不能據此認定，黃仁勳真的涉及任何間諜活動。
另一方面，輝達董事會已針對相關事件啟動獨立調查，試圖釐清黃仁勳是否曾遭外國情報機構接觸，公司機密、技術資訊或其他敏感資料有無受到影響。
川普此次透露與黃仁勳的直接談話，公開轉述黃仁勳的說法，被視為事件發展的重要訊號。不過，川普的表態並不代表美國情報單位已經撤回相關疑慮，關於輝達董事會的獨立調查結果、美國政府後續是否採取進一步行動，仍將是外界關注焦點。
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