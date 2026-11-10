反觀澳洲掌握機會，靠第4、5局中華隊投手亂流，各攻下2分，中華隊終場0：4吞敗，預賽戰績2勝2敗，明天凌晨04：30交手波多黎各，成為力保分組前三晉級的最關鍵戰役，澳洲則取得3勝獨居第一。

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中華隊贏球高機率晉級 首局就展開攻勢

黃錦豪第四局遇亂流退場 澳洲先攻下2分

第四局澳洲展開攻勢，透過安打、失誤與戰術先馳得點，後續再補上一支安打，把黃錦豪打退場，本場他主投3.2局被打出6安打、但也狂飆5K，失掉2分退場。

中華隊局局有攻勢 卻始終無功而返

第五局楊家凱續投，澳洲首棒打者就敲出長打，後續又補上二壘安打，攻下本場第3分，中華隊換上中信兄弟自培出身的投打二刀流吳瑞聰上場，雖然被攻下第4分 ，但也拿到後續出局數。



中華隊打線遭到壓制 遭到澳洲完封



吳瑞聰續投第六局雖然被敲安，但後續保持無失分安全下庄，讓中華隊緊咬在4分差，可惜打線遭到壓制，第6局雖然由代打的合庫好手葉弘仁敲出安打，但仍無法得分，只出現4支安打。



七局上，中華隊再度換投，由中信兄弟第2指名潛力好手徐磊上陣，但他一上場就投出觸身球，後續控球回穩，靠引誘性十足的滑球連續送出2K，化解該局失分危機。



中華隊無緣搶第3勝 明戰波多黎各生死戰



中華隊最後半局反攻機會，2出局後連續選到2次保送形成得點圈有人，可惜宋柏翰敲出一壘強勁滾地球，遭到一壘手刺殺出局，比賽結束。



中華隊0：4輸給澳洲後，戰績來到2勝2敗，由於同組間3勝才較有機會取得前3、晉級複賽，因此中華隊明戰波多黎各，勢必得先搶下第3勝 ，達到基本晉級門檻，再比較同組對手間得失分差，才能確定能否晉級。



，但也拿到後續出局數。吳瑞聰續投第六局雖然被敲安，但後續保持無失分安全下庄，讓中華隊緊咬在4分差，可惜打線遭到壓制，第6局雖然由代打的合庫好手葉弘仁敲出安打，但仍無法得分，只出現4支安打。七局上，中華隊再度換投，由中信兄弟第2指名潛力好手徐磊上陣，但他一上場就投出觸身球，後續控球回穩，靠引誘性十足的滑球連續送出2K，化解該局失分危機。中華隊最後半局反攻機會，2出局後連續選到2次保送形成得點圈有人，可惜宋柏翰敲出一壘強勁滾地球，遭到一壘手刺殺出局，比賽結束。，達到基本晉級門檻，再比較同組對手間得失分差，才能確定能否晉級。

2026年U23世界盃棒球賽分組賽持續開戰，中華隊交手謎之戰隊澳洲隊，面對201公分的高大左投勞倫斯（Lachlan Lawrence），第二局就攻佔得點圈，但無功而返，中華隊前3場分別擊敗捷克、巴拿馬，輸給地主尼加拉瓜，取得2勝1敗，本場打同為分組第一的澳洲若能取勝，將率先奪下第3勝，掌握晉級超級循環賽主動權；輸球則陷入淘汰邊緣，最終戰交手波多黎各得確保贏球。中華隊首局就靠黃鈞麟選到保送上壘，可惜最終沒有得分，但第2局就由台鋼雄鷹捕手吳柏萱敲出長打，還一度靠隊友助攻攻佔三壘，可惜後續打者敲出界外飛球遭到接殺，無緣先馳得點。中華隊方面本場推出旅日左投黃錦豪上場，首局就被澳洲隊敲出3安打，但也飆出3次三振無失分，第2局開始運用更多變化球取得三上三下，第三局也為變相三上三下，中華隊前三局都能有人上壘，但始終缺乏關鍵一棒，前三局打完雙方0：0平手。中華隊由合作金庫楊家凱上場解圍，最終成功化解危機。澳洲隊率先取得2：0領先，中華隊第4局也立刻反撲，1出局後攻占一、二壘得分機會，但味全龍小將吳承皓、富邦悍將小將劉承佑都敲出右外野飛球出局，中華隊依舊無功而返。