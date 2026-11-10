入秋最強東北季風影響，今（10）日清晨台北最低溫17度，宜蘭南澳僅12.6度，天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，強度未達大陸冷氣團標準，今晚至明（11）日清晨仍可能出現15度左右低溫，明天白天東北季風減弱，各地氣溫回升1至3度，周四（11月12日）更明顯回暖，不過早晚仍要留意輻射冷卻造成的局部低溫。
東北季風有感降溫 台北最低17度、南澳僅12.6度
吳聖宇指出，今天清晨台北站最低溫降到17度，台灣本島平地最低溫則是在宜蘭南澳的12.6度，中北部空曠地區有不少地方溫度低於15度，是一波有感降溫的東北季風，但與大陸冷氣團標準還有一段差距，「在11月份出現這樣的降溫算是正常現象，發生的時間已經算是比較偏晚了。」
吳聖宇說明，今天新竹以北到宜蘭，白天高溫只有20至22度，苗栗以南及花東23至26度，台南以北到東北角沿海、台東及恆春半島普遍有6至8級或以上的強陣風，迎風面的桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭到花蓮一帶仍有局部短暫陣雨，降雨量會比昨（9）日減小許多，其他地方維持多雲到晴的天氣。
今晚清晨仍有低溫 空曠地區下探15度
吳聖宇提醒，今晚到明天清晨溫度仍低，嘉義以北到宜蘭、花蓮等地區低溫預報17至19度，空曠地區仍可能降到15至17度，雖然比今天清晨回升一些，但要小心「輻射冷卻」作用造成的局部低溫，南部及台東都市地區低溫19至21度，空曠地區可能有17至19度低溫。
明天白天，東北季風強度逐漸減弱，白天溫度有回升的趨勢，桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭到花蓮高溫23至25度，新竹以南及台東高溫26至28度，相較前一天普遍回升1至3度不等，大台北、基隆北海岸到宜蘭一帶仍可能有局部短暫陣雨，其他地方多雲到晴。
周四才明顯回暖 周末又有鋒面掠過
吳聖宇提及，周四至周六白天吹偏東到東南風，東半部有局部短暫陣雨，西半部晴到多雲，各地白天溫度明顯回暖，苗栗以北、東半部白天高溫26至29度，台中以南30至32度或以上，夜晚清晨在嘉義以北到宜蘭、花東縱谷仍要留意輻射冷卻，部分地區低溫仍會降到17至19度，日夜溫差明顯。
周六晚間到周日清晨，有微弱鋒面掠過台灣附近，各地雲量增多，中部以北到東半部有局部短暫陣雨，不過降雨量應該有限。鋒面掠過之後，周日白天到下周一東北季風又稍微增強，但威力並不強，因此溫度方面只有北台灣稍微轉涼，其他地方沒有太大影響，維持日夜溫差大的情況。
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吳聖宇指出，今天清晨台北站最低溫降到17度，台灣本島平地最低溫則是在宜蘭南澳的12.6度，中北部空曠地區有不少地方溫度低於15度，是一波有感降溫的東北季風，但與大陸冷氣團標準還有一段差距，「在11月份出現這樣的降溫算是正常現象，發生的時間已經算是比較偏晚了。」
吳聖宇說明，今天新竹以北到宜蘭，白天高溫只有20至22度，苗栗以南及花東23至26度，台南以北到東北角沿海、台東及恆春半島普遍有6至8級或以上的強陣風，迎風面的桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭到花蓮一帶仍有局部短暫陣雨，降雨量會比昨（9）日減小許多，其他地方維持多雲到晴的天氣。
吳聖宇提醒，今晚到明天清晨溫度仍低，嘉義以北到宜蘭、花蓮等地區低溫預報17至19度，空曠地區仍可能降到15至17度，雖然比今天清晨回升一些，但要小心「輻射冷卻」作用造成的局部低溫，南部及台東都市地區低溫19至21度，空曠地區可能有17至19度低溫。
明天白天，東北季風強度逐漸減弱，白天溫度有回升的趨勢，桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭到花蓮高溫23至25度，新竹以南及台東高溫26至28度，相較前一天普遍回升1至3度不等，大台北、基隆北海岸到宜蘭一帶仍可能有局部短暫陣雨，其他地方多雲到晴。
吳聖宇提及，周四至周六白天吹偏東到東南風，東半部有局部短暫陣雨，西半部晴到多雲，各地白天溫度明顯回暖，苗栗以北、東半部白天高溫26至29度，台中以南30至32度或以上，夜晚清晨在嘉義以北到宜蘭、花東縱谷仍要留意輻射冷卻，部分地區低溫仍會降到17至19度，日夜溫差明顯。
周六晚間到周日清晨，有微弱鋒面掠過台灣附近，各地雲量增多，中部以北到東半部有局部短暫陣雨，不過降雨量應該有限。鋒面掠過之後，周日白天到下周一東北季風又稍微增強，但威力並不強，因此溫度方面只有北台灣稍微轉涼，其他地方沒有太大影響，維持日夜溫差大的情況。