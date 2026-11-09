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合體蔣萬安被支持者嗆！秦慧珠轉身赴「洋流」水餃店買晚餐

想吃又害怕！秦慧珠曾在節目曝想吃看看

國民黨台北市議員秦慧珠今（9）日傍晚陪台北市長蔣萬安到捷運大安站發應援小物「安心貼紙」，並站在後方陪同受訪，卻遭支持者嗆「怎麼可以站後面？她是綠的」讓現場好尷尬。沒想到活動結束後，秦慧珠竟現身支持沈伯洋的水餃店「又一村」買晚餐，還與老闆娘合照，比出「3號」手勢掀討論。傍晚六點多，接近晚間七點，秦慧珠突然出現在又一村店家，一口氣買了五盒水餃和多樣小菜，總共花費665元。不少民眾看到秦慧珠，紛紛拿起手機邀請自拍。看見有媒體在拍，秦慧珠全程臉帶微笑，卻不發一語，僅在最後拿餐點時，跟老闆對著鏡頭合照，還比出代表3號的OK手勢，隨後就跟助理快步離去。但不知道是不是太趕著走？秦慧珠竟忘了拿走「小菜」，直到老闆廣播提醒，她才趕緊跑回店裡拿走。但秦慧珠用新台幣支持又一村的舉動，讓政治工作者周軒不置信，在臉書發文表示，「真的假的啦！」吸引不少人留言說，「老水珠去找小水滴了」、「腦子非常清楚！明辨是非的小水珠」、「她是不是想要王鴻薇的立委位置」。秦慧珠光顧又一村不是無跡可循，週二她上政論節目時就透露，當店家控訴被蔣萬安支持者霸凌時，就想要去買來吃吃看。「我覺得應該很好吃，可是我有一點害怕說，這樣子人家會不會說『你看，小水珠去跟小水滴會合了』，我就有點不敢去。」她也坦言，面對支持綠營候選人的店家也要示好，樹敵只會把異溫層推得越來越遠。日前秦慧珠上政論節目和民進黨台北市長候選人沈伯洋同台，2人因為號次同為3號，特別在合照時比出3的手勢，已經惹得藍營基層不滿。今天早上出席活動時，才公開表態挺蔣萬安，傍晚還合體跑行程，沒想到活動結束後，真的跑去又一村買水餃，恐怕再度引發藍營內部的茶壺風暴。