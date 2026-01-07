強烈大陸冷氣團南下，近期台灣各地清晨極度寒冷，時不時就出現5度甚至5度以下的極端低溫，且比起有下雨的濕冷，冬季乾冷時，低溫分布反而會更加廣泛，中央氣象署表示，會出現這樣的情況，主要是「輻射冷卻」效應導致，當條件配合適當，輻射冷卻造成的低溫，甚至不輸寒流。
輻射冷卻是什麼？
每到冬季，在新聞和氣象預報中，「輻射冷卻」一詞總會頻繁出現，氣象署說明，輻射冷卻的原理，主要是地面吸收一整天的輻射能量後，深夜雲量較少、風較弱導致熱能快速散失，清晨地表就會迅速降溫，體感相當寒冷。
輻射冷卻形成條件
氣象署指出，白天太陽升起時，地球地表會吸收「可見光、紫外光等輻射能量」進而讓溫度提升，不過當太陽努力將地表烤熱後，入夜後地表仍會持續以紅外光等長波輻射向太空逸散能量，達到散熱的效果，這是每天都會發生的正常現象，但當整體環境符合「2個條件」時地表會迅速降溫，形成「輻射冷卻」。
🟡晚上天空晴朗無雲：地面發散的輻射熱直抵高空、逸散，就像是睡床上沒蓋被，體溫往外一直散、一直冷。
🟡地表風力較弱：冷空氣更容易聚集在地表，感受更冷
輻射冷卻為什麼在乾冷時更明顯？氣象署也以「珍奶」形容分析，晴空無雲、無風、乾燥的夜晚，沒有雲或其它懸浮微粒減緩地表熱輻射到太空，近地表冷空氣則沒有風的混合作用，就跟奶茶裡的珍珠一樣堆積在底部，會導致地表溫度越來越冷，生活在地表的我們，一起床就會感受到清晨的涼意。
氣象署補充，輻射冷卻經常發生在「空曠的郊區」，因此近期冷氣團南下，全台平地最低溫，大多都是郊區、平地，像是竹苗、嘉南平原等；都會區多建築、容易吸熱，並且人工熱源多，輻射冷卻會相對就弱一些。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
每到冬季，在新聞和氣象預報中，「輻射冷卻」一詞總會頻繁出現，氣象署說明，輻射冷卻的原理，主要是地面吸收一整天的輻射能量後，深夜雲量較少、風較弱導致熱能快速散失，清晨地表就會迅速降溫，體感相當寒冷。
氣象署指出，白天太陽升起時，地球地表會吸收「可見光、紫外光等輻射能量」進而讓溫度提升，不過當太陽努力將地表烤熱後，入夜後地表仍會持續以紅外光等長波輻射向太空逸散能量，達到散熱的效果，這是每天都會發生的正常現象，但當整體環境符合「2個條件」時地表會迅速降溫，形成「輻射冷卻」。
🟡晚上天空晴朗無雲：地面發散的輻射熱直抵高空、逸散，就像是睡床上沒蓋被，體溫往外一直散、一直冷。
🟡地表風力較弱：冷空氣更容易聚集在地表，感受更冷
氣象署補充，輻射冷卻經常發生在「空曠的郊區」，因此近期冷氣團南下，全台平地最低溫，大多都是郊區、平地，像是竹苗、嘉南平原等；都會區多建築、容易吸熱，並且人工熱源多，輻射冷卻會相對就弱一些。
資料來源：中央氣象署