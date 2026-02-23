我是廣告 請繼續往下閱讀

位於新北市新莊區中平路的一處社區今（23日）一早傳出墜樓憾事，一名年僅12歲就讀國小的女童不明原因從17樓墜落至社區中庭，當場失去生命跡象，送醫搶救後仍因傷重宣告不治。而女童平時由爸爸接送上學，前幾天曾透露和班上同學不合。今（23日）適逢開學第一天，女童表示要自己上學，不久後卻發生意外。警方獲報到場後，發現女童書包遺留在頂樓，初步排除外力介入。據了解，女童幾天前曾向家人傾訴，自己和班上的某些同學不合。而平時由爸爸接送上學的她，今（23日）上午和爸爸一同搭乘電梯下樓後，突反常表示要自己去上學。女童爸爸得知後，便自行前往上班，至於女童則再搭乘電梯前往頂樓，隨後便發生憾事。有鄰居目擊女童在頂樓徘徊，驚覺有異報警處理，但警消趕到現場後已為時已晚，緊急將女童送醫搶救，仍於今（23日）上午9時許宣告不治。針對這起意外事件，新北市教育局表示，校方在接獲警方通知後已迅速完成校安通報，校長與行政團隊也於第一時間趕赴醫院，全程陪同家屬處理後續事宜。該名學生平時在校的學習態度與生活作息均十分正常，無察覺異狀。教育局已指示校方全面啟動班級與同儕的輔導關懷機制，並視情況引入專業心理諮商資源，以穩定全校師生的身心狀態；同時也將持續督促各校落實危機辨識網絡及情緒支持系統，全面強化校園生命教育。