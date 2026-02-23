2026開工「買一送一」9大手搖飲料優惠！迷客夏表示，白甘蔗青茶買一送一喝3天；五桐號表示，焙茶珍珠可可買一送一；萬波島嶼紅茶、Coco都可買一送一喝到228連假；得正現折80元foodpanda外送優惠碼，清心福全Red Bull全系列飲料現折10元，先喝道四季春茶王兩杯29元，大苑子雙杯8折，鶴茶樓A+B任搭兩杯89元，最新飲料優惠一次整理。
迷客夏：白甘蔗青茶「買一送一」喝3天！LINE禮物優惠券加碼免費喝
迷客夏表示，2026「開工甘杯」兩大優惠雙享：
◾️全台門市買一送一！2月23日（一）至2月25日（三）連續3天開工優惠！迷客夏一般門市現場購買白甘蔗青茶(L)享「買一送一」優惠（每人每筆訂單限購兩組，限同糖／冰量，數量有限，送完為止；可自費差額加配料）
◾️LINE禮物優惠券加碼免費喝！2月23日（一）至3月1日（日）活動期間，LINE禮物迷客夏
旗艦館享限時兌換1+1，購買或贈送「白甘蔗青茶」L杯喜客券，指定品完成兌換後， 購買或送禮者即可獲得一杯「琥珀高峰烏龍」L杯喜客券乙份（活動限量10000份，每位LINE禮物帳號限購1組；使用期限至3月10日。）
五桐號：焙茶季買一送一！Uber Eats外送優惠喝到3月
五桐號表示，開工迎接焙茶季！即日起至3月3日，Uber Eats外送平台開喝指定品項「買一送一」優惠！指定品項包括：鐵觀音焙奶茶、焙茶珍珠可可。
萬波島嶼紅茶：萬事大桔買一送一！喝到228連假
萬波島嶼紅茶放送開工好運，即日起至2月28日，萬事大桔買一送一手搖飲料優惠！
提醒大家，限大杯現場購買；每人限購2組 每日限量50組；營業時間以門市公告為主，台南三井店不適用。
CoCo都可：珍奶買一送一！全台門市2杯88元
CoCo都可表示，即日起至3月3日，外送平台foodpanda開喝CoCo都可珍珠奶茶L／生椰拿鐵14oz／28茉粉角輕乳茶L「買一送一」！
即日起至2月28日，LINE好友領券，憑券CoCo都可全台門市，天天喝大杯手作仙草凍乳／28茉粉角輕乳茶／葡萄柚果粒茶「任選兩杯88元」。每個人有6張券，活動糖度溫度任選，限使用「CoCo都可訂」線上點單，優惠不併用，商場門市／部分門市不適用本活動。
得正：「現折80元」foodpanda外送優惠碼！
懶得出門還有得正外送優惠！即日起至3月17日，foodpanda外送平台輸入優惠碼「美食棒棒達」，享得正單筆消費滿260元「現折80元」。
提醒大家，僅限美食外送服務（外帶自取／部分門市不適用）；數量有限，換完為止；所有優惠詳情以app及官網結帳頁面顯示為主。
清心福全：Red Bull全系列飲料「現折10元」！
清心福全表示，期間限定開工優惠，2月23日至3月1日，Red Bull全系列飲品每杯「現折10元」！指定品項包括：Red Bull紅牛能量紅茶、Red Bull紅牛能量藍莓蜜、Red Bull巨峰葡萄能量果醋、Red Bull巨峰葡萄能量優多，相當於全系列每杯70元均一價補充元氣。
先喝道：四季春茶王「兩杯29元」！一杯15元有找
先喝道全台門市2月23日開工日手搖飲料優惠，
「四季春茶王」中杯「兩杯29元」，限時搶購每杯15元有找！以招牌茶榮獲國際食品界米其林級ITQI最高三星認證的經典代表 作，超划算折扣喝起來。
提醒大家，每人限購3組；限現場／你訂自取（優惠活動不合併使用）；各門市數量有限，售完為止。
鶴茶樓：「A+B」任搭兩杯89元！
鶴茶樓2月23日至3月31日，開工優惠爽喝「A+B」大杯任搭兩杯組合價89元！
◾️A區：塩選牛奶糖奶蓋蕎麥茶、復刻波霸奶茶、蜜桃藝伎紅茶、鶴記鴛鴦凍奶茶、古早味紅茶粉粿奶茶。
◾️B區：藝伎紅茶、金萱青茶、桂香烏龍茶、鶴頂紅茶。
提醒大家，限來店購買／電話自取；不適用外送、外送平台、線上點；優惠不併用；優惠不適用另加料加價；無參加優惠門市：台中誠品480、信義夢廣場店。
大苑子：雙杯8折！APP優惠券開搶
大苑子APP行動商城限定，2月23日至2月25日連續3天9:00，迎接開工雙杯組合優惠8折開搶！2月23日「莓好時光」、2月24日「莓好花漾」、2月25日「台灣春烏龍」。（每日限量200組，數量有限，售完為止。）
資料來源：迷客夏、五桐號、萬波島嶼紅茶、得正、清心福全、先喝道、大苑子、鶴茶樓
