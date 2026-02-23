中央氣象署表示，今（23）日開工日天氣穩定，白天全台高溫上看25至30度，但清晨低溫僅16至19度、日夜溫差大，周二（2月24日）晚間起鋒面通過、東北季風增強，北部與東半部轉雨降溫；周四至228連假再有第二波鋒面襲台，中北部與東半部降雨時間長、範圍廣。
今天天氣：早晚溫差大 白天上看30度
2月23日今天的天氣，氣象署指出，各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸也有零星短暫雨，清晨台東、恆春半島有較大雨勢；白天高溫東半部25度，西半部28至30度，感受溫暖偏熱，早晚各地仍涼，夜晚清晨低溫在中部以北及宜蘭15至18度，南部及花東19至20度，日夜溫差大。
今天空氣品質
良好：花東
普通：北部、竹苗、宜蘭、澎湖
橘色提醒：中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門
環境部提及，台灣易受中國沿海污染物影響，且環境風場主要為偏東風，清晨至上午西半部擴散條件較差，污染物濃度易上升，午後溫度上升有利垂直擴散條件好轉，晚間熱力作用趨緩，仍須留意污染物累積。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及澎湖地區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：入夜鋒面通過 北部、東部降雨機率提高
2月24日明天的天氣，氣象署說明，白天各地早晚仍涼，日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，晚上有鋒面通過，北部、東半部降雨機率先升高，各地早晚低溫17至20度，白天高溫26至30度。
一周天氣：2波鋒面襲台 228連假雨下最多
氣象署提醒，周三東北季風增強，基隆北海岸、東半部、大台北山區都會有短暫雨，桃園以北也會有零星飄雨，且周三北部、宜蘭高溫降到18至20度左右，整天偏涼。
周四晚上至周六，本周第二波鋒面襲台，降雨範圍擴大、時間拉長，中部以北、東半部都有短暫陣雨，南部山區也會飄雨，北部、東半部整天溫差不大，高溫21至22度，低溫17至19度，中南部高溫仍有25至27度，低溫約19至20度。
資料來源：中央氣象署、環境部
