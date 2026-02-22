我是廣告 請繼續往下閱讀

現年25歲的巴格利本季薪資約360萬美元（約1億1520萬元台幣），屬於低風險高報酬型合約。阿克利指出，若巴格利被獨行俠買斷，勇士應全力評估其適配性。

NBA金州勇士在本季交易截止日後動向備受關注，儘管外界普遍認為買斷市場難有重量級收穫，但仍有分析指出，勇士或許能在邊際操作中找到關鍵拼圖。巴格利為2018年選秀第二順位，進入NBA美國職籃（National Basketball Association）時被寄予厚望。雖然職涯起伏明顯，但近況呈現回溫跡象。今年2月，他場均貢獻12.2分、8.2籃板與1.0阻攻，投籃命中率高達60%，在有限時間內展現高效率終結能力。阿克利分析指出，相較於布歇（Chris Boucher），巴格利更具禁區終結與進攻籃板優勢報導指出，獨行俠可能將雙向合約球員西塞（Mousa Cisse）與南巴德（Ryan Nembhard）轉為正式合約，這將迫使球隊必須釋出兩名現有球員以騰出名額。巴格利被視為潛在人選之一。柯瑞本季仍維持高水準輸出，但勇士若要在西區競爭格局中突圍，內線深度與輪換完整度將成為關鍵變數。巴格利並非改變戰局的明星級拼圖，卻可能是提升板凳攻守平衡的重要補強。