我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯邦最高法院20日裁定，總統川普（Donald Trump）對等關稅無效，川普隨後就宣布以另條法律，對全球徵收10%關稅。川普週六透過社群發文，宣布10%關稅將上調至15%。因行政院副院長鄭麗君日前才宣布，與美國簽訂對等貿易協定，如今狀況有變，民眾黨主席黃國昌說，台灣政府應利用此機會，再針對各界的疑慮，重新調整協定內容。黃國昌今（22）日到新北市蘆洲區保和宮拜廟，他受訪說，經貿協議屬於高度正式的法律文件，若連協定文字本身都未詳讀，就高談闊論，恐怕會失真，也無法真正觸及問題核心。他建議各界在討論前，應回到協定原文，從法律基礎出發。黃國昌指出，目前台美貿易協定文字的重要基礎，是美國前總統Donald Trump所簽署的行政命令，但該行政命令已遭Supreme Court of the United States宣告違法。若協定建立在此基礎之上，相關文字勢必無法「一字不動」送交立法院審議。黃國昌表示，若立法院只能針對已失去法律基礎的文本進行「同意或不同意」的表決，將陷入荒謬處境。因此，他主張政府應把握這個難得機會，重新檢視協定內容。黃國昌說，面對台美貿易協定的嚴肅議題，政府應策略性調整相關文字內容，並呼籲社會在討論前，應先詳讀協定條文，避免失焦。他指出，過去談判過程不夠透明，導致部分產業、勞工與農民的意見未能充分反映在條文中。他呼籲行政部門應與美方重新協商，針對協定文字進行必要調整，確保國家利益與各界權益獲得更完整保障。