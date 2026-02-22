我是廣告 請繼續往下閱讀

無論是運動彩券或公益彩券，其發行的核心法源依據均為挹注國家財政與社會福利，批評者以「貪財」一詞抹煞彩券制度，實則忽略了正是民眾的熱情參與，才得以支撐起台灣運動選手出國比賽的重要經費

針對近期網路上出現部分偏激言論，將彩券經銷商與購買民眾污名化為「貪財的可悲之人」，並將台灣社會現況盲目歸咎於此，協會秘書長陳煥捷強調，，並建構起照顧弱勢族群的社會安全網。協會副秘書長劉宏洋則表示，多數消費者購彩是為追求生活中的小確幸，或是順應年節習俗討個好彩頭，即便未能中獎，這些資金最終也都轉化為對台灣社福的實質幫助。將尋求希望的民眾一竿子打翻並貼上負面標籤，顯見發表言論者對人性與社會互助運作缺乏基本理解。此外，劉宏洋亦說明，依據現行法規，彩券經銷商的遴選資格主要為保障具備工作能力的身心障礙者、原住民或低收入單親家庭，對全台數萬名經銷商而言，彩券行不僅是維持生計的處所，更是他們不願成為社會負擔、憑藉自身勞力撐起家庭的尊嚴堡壘。最後呼籲，言論自由不應建立在歧視與偏見之上，台灣社會的核心價值在於包容與互助，而非透過鍵盤去踐踏他人的努力，懇請社會大眾給予全台數萬名彩券經銷商應有的尊重，他們靠自己的雙手撐起家庭，也撐起了台灣公益的一片天，其貢獻絕對值得社會最大的肯定與掌聲。