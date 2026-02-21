我是廣告 請繼續往下閱讀

▲現年25歲的波斯特，在12月至1月期間曾連續先發22場，是勇士隊當時倚重的禁區戰力。（圖／美聯社／達志影像）

▲波斯特將在今夏成為受限制自由球員（RFA），原本外界預估他有機會爭取一份年薪超過500萬美元的多年度合約。（圖／取自Golden State Warriors X）

金州勇士隊新援波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）於20日式迎來灣區首秀，雖然球隊最終以110：121不敵波士頓塞爾提克，但這位7呎2吋長人的加入已立即引發陣容大地震。最直接的受害者莫過於二年級中鋒波斯特（Quinten Post），他在本場比賽枯坐板凳，領到本賽季首場「未出賽（DNP）」紀錄，正式宣告跌出核心輪換。波爾辛吉斯在復出的首場比賽中表現高效，僅上場17分鐘便以9投5中的命中率攻下12分。然而，這位前明星長人的回歸，讓原本就已縮減的內線空間更加擁擠。現年25歲的波斯特，在12月至1月期間曾連續先發22場，是勇士隊當時倚重的禁區戰力。但自從球隊在交易截止日前換來波爾辛吉斯、以及近期老將霍福德（Al Horford）回歸後，波斯特的發揮空間急遽萎縮。即便他在全明星賽前對陣馬刺時，曾在13分鐘內攻下12分並投進3顆三分球，依舊無法在週四的比賽中贏得教練科爾（Steve Kerr）的信任。令人訝異的是，波斯特的「DNP」發生在老將格林（Draymond Green）狀態極其低迷的夜晚。格林在周五的比賽中上場不到19分鐘，全場7投0中，正負值低至驚人的-28。儘管如此，科爾仍選擇讓波爾辛吉斯與霍福德分擔中鋒時間，並在小球陣容中繼續使用格林，完全屏除波斯特。隨著波爾辛吉斯賽後表示身體感覺良好，並預計在週日對陣丹佛金塊的比賽中增加上場時間，波斯特的處境恐將更趨邊緣化。這次「DNP」對波斯特而言來得不是時候。他將在今夏成為受限制自由球員（RFA），原本外界預估他有機會爭取一份年薪超過500萬美元的多年度合約，但現在隨著他在輪換排名中跌至末端，談判籌碼已大幅流失。除非出現傷病變數，否則在波爾辛吉斯穩坐禁區核心的情況下，波斯特未來可能僅能在背靠背比賽（Back-to-back）或垃圾時間獲得上場機會。