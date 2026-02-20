2026大年初五（2月21日）送窮日，也是「破五」與迎財神的重要日子，不少民眾關心初五迎財神怎麼拜、迎財神時間吉時，以及能否選為開工吉日。大年初五習俗與初五禁忌也成為Google熱搜焦點，初五能不能掃地、倒垃圾、洗衣服、剪指甲依然備受討論。不少人也會傳送初五早安圖與初五吉祥話向親友祝賀，象徵財運滾滾來。《NOWNEWS今日新聞》整理2026年大年初五迎財神重點懶人包，一文看懂習俗與禁忌。
2026大年初五開運：送窮清淤、接財金
初五是「隔開」，意指過年的禁忌至此解除，也是俗稱的「送窮日」，過年期間積累的所有垃圾（窮氣），終於能在初五（2月21日）徹底一次清空，並清掃家中死角，象徵除舊布新。可去ATM領一筆小額含有「6」或「8」數字的款項，放在枕頭下睡一晚，代表「開工利市」之意，財富入庫，新年運勢正式啟動。
2026大年初五習俗：五路財神生日、拜財神爺
命理專家楊登嵙指出，2026年農曆正月初五（國曆2月21日）是五路財神的生日，也是公司行號、生意人迎財神、辦開工的重要日子。許多商家會在這天為財神爺祝壽，祈求新的一年生意興隆、財源廣進、業績成長，不少企業會選在初五或另擇開市吉日，舉辦開工拜拜或開市儀式，象徵開張大吉、大發利市。
大年初五又稱為「破五」或「隔開」，代表新春活動在初四告一段落，生活作息逐漸恢復正常，過年期間的諸多禁忌也在這天正式解除。由於初五後禁忌全數解除，神桌上的春飯、甜食可收起來，也能掃地、倒垃圾，民間甚至有「送窮」的說法，象徵把晦氣一併丟掉，全新一年正式開啟。
大年初五拜拜！拜財神爺時間、方法、供品一覽
命理專家楊登嵙說明，財神分文財神和武財神兩類，文財神是指比干、文昌帝君；武財神是指關聖帝君（關羽）或玄壇真君（趙公明）。
而趙公明和其四位部將「招保天曹」蕭昇、「納珍天曹」曹寶、「招財使者」鄧九公、「利市仙官」姚少司等，被合稱為「五路財神」。此外，土地公、財帛星君、明初擁有聚寶盆的沈萬三等，也被視為財神。
◾拜財神吉時：大年初五中午12時前。
◾地點：
1、一般商家若有安設財神神位，祭拜地點擺設在該神位前的供桌上，若屬挑高式的小型神龕，可在神龕下加放一張供桌。
2、若無設財神神位，則在商店或工廠內近門口處，另外設置一張大供桌向天迎接財神爺。
3、至財神廟拜拜。
◾供品：香蕉（招）、李子（你）、梨子（來）、鳳梨（旺）、柿子（利市），或其它應時水果共5種。
◾金紙：壽金、刈金、五路財神金和鞭炮為主。當祭拜完畢，放鞭炮祝賀開張大吉。
◾錢母：可在供桌上擺放「錢母」，讓錢滾錢，藉由努力，小錢滾大錢，賺更多錢。
◾口訣禱詞怎麼說：點燃3炷香，跟一般拜拜祈願一樣，報上姓名和住址，讓財神知道你是誰、住在哪。接著再講出自己的願望，祈願內容要明確的敘述，不能太空洞，不管是想要加薪、業績都要講出到哪種程度，至少實際說出方向，不能只空洞講「發大財」，不然可能會無效。
2026大年初五禁忌：「破五」過年禁忌全解除
初五是「破五」，過年期間的禁忌全都解除，初五這天不管要洗澡、洗頭髮、洗衣服、掃地、剪指甲、剪頭髮都是百無禁忌，但要注意，開市拜拜供品是有禁忌的，注意別拜錯、反而生意差。
1、忌拜芭樂：收支票的商家不要拜芭樂，容易拿到芭樂票（支票跳票）。
2、忌拜蓮霧：蓮霧是空心的水果，有「無心」的含義，拜了易有阻礙、出差錯。
3、忌拜鴨蛋：生意掛鴨蛋、業績差。
4、忌拜皮蛋：容易遇到黑心客、奧客。
5、忌拜粥：引發績效稀疏不振。
6、忌拜釋迦：釋迦相似釋迦牟尼的頭，折煞神明，對神明不敬。
大年初五不能做什麼？「熱門QA」快速解答
Q：迎財神是初四還是初五？
大年初五是五路財神的生日，多數商家與公司行號會在初五迎財神、辦開工拜拜。也有部分人會在初四子夜（19日晚間11時至20日凌晨1時）提前迎財神，象徵搶得頭香、財氣先到。
Q：初五可以掃地、倒垃圾嗎？
初五可以掃地、倒垃圾！初五又稱「破五」，代表過年期間的禁忌正式解除，因此初五開始可以掃地、倒垃圾、整理家裡，不再有「把財運掃掉」的顧慮，也象徵把舊年晦氣清除乾淨，送走窮氣、迎接財氣，讓新的一年有全新開始。
Q：初五可以洗衣服嗎？
初五可以洗衣服！初一、初二被視為水神生日，部分長輩會避開洗衣服。到了初五禁忌解除，洗衣服已無限制，恢復日常作息即可。
Q：初五可以剪指甲嗎？
可以！過年期間有些人會避免剪指甲，擔心「剪掉好運」，但初五破五後禁忌解除，剪指甲並無不吉利之說。
Q：初五可以剪頭髮嗎？
可以！初五之後不再受過年禁忌限制，剪頭髮、整理儀容象徵以嶄新面貌迎接新的一年。
Q：初五吃什麼？
大年初五吃水餃，俗稱「捏小人嘴」，可免除讒言之禍。水餃外型像元寶，象徵招財進寶，初五（2月21日）吃水餃也是一種慶祝財神爺生日的方式，幫助馬年旺財運。此外，初五也適合吃甜食、發糕等甜品，討個甜蜜、發財的吉利。
2026大年初五早安圖、初五貼圖：限時免費
大年初五迎財神、破五開運，象徵新年禁忌解除、好運正式啟動。《NOWNEWS》社群中心也特別製作10張馬年賀圖，點此全部免費下載使用。
👉點此連結｜LINE過年貼圖30組免費下載！2026新年快樂貼圖限時打包
2026大年初五吉祥話祝福語
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
大年初五迎財神、破五開運，象徵新年禁忌解除、好運正式啟動。
- 大年初五迎財神，財源滾滾進家門，馬年發大財！
- 初五破五送窮氣，五路財神笑開懷，祝你財運亨通、萬事如意！
- 正月初五財神到，開門納福好兆頭，恭喜發財馬到成功！
- 初五早起迎財神，生意興隆通四海，財源廣進達三江！
- 大年初五開張大吉，財神保佑你荷包滿滿、好運連連！
- 破五迎福初五到，送走霉運迎富貴，2026年旺旺來！
- 初五財神誕辰日，願你招財進寶、事業蒸蒸日上！
- 正月初五財神臨門，五福臨門財運開，馬年步步高升！
- 初五吃餃子招元寶，財神送你大紅包，快樂發財一整年！
- 大年初五開工大吉，財神爺親自來報到，財富滿堂笑哈哈！
- 破五趕窮初五旺，財神進門福滿堂，祝你新年財運爆棚！
- 初五迎財神，馬年行大運，金銀財寶滾滾來！
- 正月初五好日子，開門見喜財神笑，事業順利家庭和！
- 初五財運亨通日，願你心想事成、富貴雙全！
- 大年初五財神到家，恭喜你馬年發財、幸福滿滿！
