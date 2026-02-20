春節連假逐漸進入尾聲，中央氣象署表示，今（20）日初四天氣白天回暖，中南部高溫逼近30度，但早晚仍涼、溫差明顯。因東北季風影響，東半部、大台北與中部以北山區有零星降雨機會。初五（21日）至下周二（24日）白天維持較穩定、偏晴天氣型態，但24日晚間起鋒面通過，加上東北季風再度增強，北部、東北部再度轉涼，迎風面北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨。
初四天氣：白天回暖、早晚涼 北北基及東部有雨
今日各地清晨及入夜仍偏涼，中南部日夜溫差明顯，整體氣溫呈現持續回升趨勢。各地低溫約14至17度；高溫方面，北部、東北部及東部約20至23度，中部與東南部約24至25度，南部可達27度。
降雨方面，今日水氣略為增加，東南風迎風面的東半部及恆春半島有局部短暫雨；受中層水氣影響，基隆北海岸、大台北與中部以北山區亦可能出現零星短暫雨，其餘地區以多雲到晴為主。氣象署提醒，清晨至上午，中部以北易有低雲或局部霧影響能見度，行車須留意。
今天空氣品質
良好：花東空品區
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及澎湖
橘色：馬祖、金門
初五天氣：日夜溫差大！各地多雲到晴 東半部仍有雨
21日（初五）至下周二（24日）白天，各地清晨與夜晚仍偏涼，日夜溫差大。降雨方面，大多為多雲到晴天氣，僅東部、東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，東北部偶有零星降雨。
一周天氣：下周二鋒面報到！北、東部轉涼 迎風面降雨
21日至24日白天風向轉為東南風，整體天氣穩定，各地多雲到晴；花東地區與恆春半島有局部短暫陣雨，宜蘭則有零星短暫雨。低溫方面，中部以北、宜蘭與金門約12至19度，南部、花東及澎湖約17至20度，馬祖約11至13度。高溫方面，中部以北、宜蘭與花蓮約25至30度，南部與台東約25至31度，澎湖23至25度，金門21至23度，馬祖14至18度。
24日晚間起至25日，鋒面通過並伴隨東北季風稍增強，北部與東北部轉為偏涼，其他地區早晚亦有涼意；迎風面的北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其餘地區為多雲天氣。下周四（26日）東北季風減弱，北部與東北部氣溫回升，各地早晚仍涼；桃園以北、東半部與恆春半島仍有局部短暫雨，其餘地區為多雲到晴。
資料來源：中央氣象署
