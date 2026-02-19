大樂透第115000020期今（19）晚開獎，同步進行中的大樂透春節加碼活動也持續送出獎金，自2月12日起至3月3日連續20天加開100萬大紅包及10萬小紅包。台彩晚間22時公布派彩結果，本期大樂透頭獎未送出，下期2月20日初四頭獎累積上看2億元，但本期開出1注貳獎，由台中市大里區「億旺彩券行」開出，這名悲情幸運兒只差1號就能晉升億萬富翁，最終只能拿到529萬7653元獎金；大樂透春節加碼部分，送出28組春節大紅包、42組春節小紅包，總計70組。《NOWNEWS今日新聞》一次列出獎號、中獎彩券行，提供給讀者一次對完。
大樂透初三頭獎未送出！開出1注貳獎：獎金剩529萬
今（19）日晚間大樂透頭獎上看1.3億，晚間透過直播開獎，第115000020期大樂透開獎號碼為「20、28、29、31、35、41」，特別號則是「06」。本期雖然未開出頭獎，但有1名貳獎得主誕生。中獎彩券行是位於臺中市大里區塗城里塗城路357號1樓的「億旺彩券行」。
根據大樂透中獎規則，只要中得任5個號碼+特別號，就可以獲得貳獎獎金，但頭獎規定卻是需中得6個號碼，這位「悲情幸運兒」只差1號就可以抱走頭獎，最終只能帶走529萬7653元，真的十分可惜。
大樂透春節加碼結果出爐！春節大紅包送28組、春節小紅包送42組
2月19日大樂透春節加碼獎項開出情形，本期春節大紅包開出28組，有24組為1注獨得100萬元獎金，3組由2注均分，每注各得50萬元，另有1組由5注均分，每注獎金20萬元，合計本期春節大紅包總中獎注數為35注。春節小紅包開出42組，33組為1注獨得10萬元獎金、8組由2注均分，每注各得5萬元，另有1組由3注均分，每注獎金33,333元，合計本期春節小紅包獎項的中獎注數共52注。
活動截至目前為止，大樂透100萬元春節大紅包獎項已送出224組，10萬元的春節小紅包獎項送出324組，春節大紅包、小紅包剩餘組數分別為256組和476組，將於次期初四晚間繼續加開大紅包及小紅包獎項。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。
今彩539千萬頭獎開出！獎落台南東區彩券行
大樂透春節加碼活動期間，今彩539頭獎獎金提高至1千萬元，今彩539今晚開出1注頭獎，頭獎商店為：
📍臺南市東區東聖里中華東路2段41巷64號「佰億來彩券行｣
🟡2月19日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第115000020期）
大樂透獎號：20、28、29、31、35、41，特別號06。
49樂合彩：20、28、29、31、35、41。
大樂透春節加碼大紅包、小紅包獎號
春節大紅包：05、12、13、14、23、25、30、36、46。
春節小紅包：39。
今彩539：08、15、19、25、27。
39樂合彩：08、15、19、25、27。
3星彩：275。
4星彩：8739。
※大樂透春節加碼大紅包、小紅包中獎彩券行點此查看：
https://www.taiwanlottery.com/activity/bonus/result/4aaaa0f9e32b4a6f8339140bcef7f5f1
※派彩結果以台彩官網資料為主
我是廣告 請繼續往下閱讀
今（19）日晚間大樂透頭獎上看1.3億，晚間透過直播開獎，第115000020期大樂透開獎號碼為「20、28、29、31、35、41」，特別號則是「06」。本期雖然未開出頭獎，但有1名貳獎得主誕生。中獎彩券行是位於臺中市大里區塗城里塗城路357號1樓的「億旺彩券行」。
根據大樂透中獎規則，只要中得任5個號碼+特別號，就可以獲得貳獎獎金，但頭獎規定卻是需中得6個號碼，這位「悲情幸運兒」只差1號就可以抱走頭獎，最終只能帶走529萬7653元，真的十分可惜。
2月19日大樂透春節加碼獎項開出情形，本期春節大紅包開出28組，有24組為1注獨得100萬元獎金，3組由2注均分，每注各得50萬元，另有1組由5注均分，每注獎金20萬元，合計本期春節大紅包總中獎注數為35注。春節小紅包開出42組，33組為1注獨得10萬元獎金、8組由2注均分，每注各得5萬元，另有1組由3注均分，每注獎金33,333元，合計本期春節小紅包獎項的中獎注數共52注。
活動截至目前為止，大樂透100萬元春節大紅包獎項已送出224組，10萬元的春節小紅包獎項送出324組，春節大紅包、小紅包剩餘組數分別為256組和476組，將於次期初四晚間繼續加開大紅包及小紅包獎項。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。
大樂透春節加碼活動期間，今彩539頭獎獎金提高至1千萬元，今彩539今晚開出1注頭獎，頭獎商店為：
📍臺南市東區東聖里中華東路2段41巷64號「佰億來彩券行｣
大樂透獎號：20、28、29、31、35、41，特別號06。
49樂合彩：20、28、29、31、35、41。
大樂透春節加碼大紅包、小紅包獎號
春節大紅包：05、12、13、14、23、25、30、36、46。
春節小紅包：39。
今彩539：08、15、19、25、27。
39樂合彩：08、15、19、25、27。
3星彩：275。
4星彩：8739。
※大樂透春節加碼大紅包、小紅包中獎彩券行點此查看：
https://www.taiwanlottery.com/activity/bonus/result/4aaaa0f9e32b4a6f8339140bcef7f5f1
※派彩結果以台彩官網資料為主
更多「2026過年」相關新聞。