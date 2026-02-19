🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新，7-11推出「金馬開運抽抽樂」優惠，2月17日至2月22日祭出買1送1、買2送2。平均單件特價來看，可口可樂草莓口味600ml平均18元、葡萄王超能7益菌平均每入10元、船井保健食品平均40元、韓國熊津紅蔘飲平均每入19元。

▲7-11自2月17日至2月22日推出「金馬開運抽抽樂」優惠。（圖／業者提供、記者整理）
現煮飲品買2送2代表是琥珀小葉紅茶／梔子花青茶平均23元、咖啡珍珠歐蕾平均38元。此外，大杯特選拿鐵原價80元、第2杯10元，平均單杯約45元，相當於5.6折直逼半價。

▲7-11自2月17日至2月22日推出「金馬開運抽抽樂」優惠。（圖／翻攝網路）
🟡全家便利商店
全家會員優惠、康康5本周暫停。迎接農曆新年，全家2月15日至2月21日推出現煮飲品優惠，大杯特濃拿鐵、大杯阿里山極選拿鐵、柳橙香柚綠茶、抹茶拿鐵、仙女醇奶茶、梨山烏龍都是第2杯5元。

全家霜淇淋原價49元、限時第2支5元，等於每支特價27元，相當於5.5折也是逼近買一送一。

▲全家至2月21日門市指定飲品第2杯5元，霜淇淋也是第2支5元。（圖／業者提供）
🟡萊爾富
萊爾富舉辦「春節不打烊」限時7天優惠，2月16日至2月22日期間限定，買一送一商品有可口可樂纖維+瓶裝600ml平均18元，以及葡萄王人蔘王養身飲平均50元。

▲萊爾富2月16日至2月22日舉辦「春節不打烊」限時7天優惠。（圖／業者提供）
🟡美廉社
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，2月19日上午9時開賣「心樸小農地瓜片」49元，每包120公克，商品限量在美廉社APP「隨買隨取」開賣，售完為止。

▲美廉社APP於2月19日上午9時開賣「心樸小農地瓜片」49元，每包120公克。（圖／美廉社simplemart.com.tw）
🟡全聯福利中心
全聯福利中心自2月6日至2月26日檔期限定，持福利卡限定買1送1，半價商品多達23款，包括1.5kg皇金米（一等米）平均119元、高露潔抗敏感護齦牙膏平均89元、悅氏金萱烏龍茶550ml瓶裝13元。

▲全聯福利中心至2月26日前持福利卡限定商品買1送1。（圖／翻攝畫面）
🟡家樂福
家樂福超市即日起至2月24日買一送一，像是2.5公斤的芋香米／胚芽糙米平均169元、古早味餅乾（豬耳朵／菜脯餅／飛機餅等）平均單包30元、自然零優酪乳平均13元、福樂牛乳平均15元、味全牛乳平均19元。

▲家樂福超市即日起至2月24日有買一送一商品。（圖／業者提供）
資料來源：7-11全家萊爾富美廉社家樂福全聯

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

