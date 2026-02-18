今（18）日剛好是大年初二的好日子，大樂透春節加碼亦將於今晚20時30分準時開出大樂透獎號。根據命理專家小孟老師表示，初二「鼠、牛、馬、猴、雞、狗」等6生肖財運旺，有機會買樂透、刮刮樂中大獎，另外還提供初二招財方位與幸運數字，強調初二財神方位在正南方，招財數字則是「2、3、4、8」，若民眾想在初二試手氣買張大樂透彩券或刮刮樂可以參考看看，有機會一夜致富翻身。

📍初二大樂透加碼！12生肖運勢、幸運色一次看

🟡生肖鼠
工作：事業如日中天
感情：伴侶感情升溫
財運：財運逐漸成長
健康：眼睛明亮有神
幸運色：湖水綠

🟡生肖牛
工作：薪資漲幅驚人
感情：體貼伴侶辛勞
財運：偏財小有斬獲
健康：壓力通通釋放
幸運色：鵝黃色

🟡生肖虎
工作：成功跨界發展
感情：單身遇到良緣
財運：牌桌手氣旺盛
健康：心情開朗愉悅
幸運色：亮橘色

🟡生肖兔
工作：事業版圖擴張
感情：異性主動搭訕
財運：注意花錢開銷
健康：筋骨舒展靈活
幸運色：薰衣草

🟡生肖龍
工作：品牌口碑爆棚
感情：家人團聚溫馨
財運：注意家庭花費
健康：留意肩頸痠痛
幸運色：玫瑰金

🟡生肖蛇
工作：技能大幅躍進
感情：散發獨特魅力
財運：不宜過度請客
健康：身材維持完美
幸運色：銀灰色

🟡生肖馬
工作：到處拜年走春
感情：朋友牽線成功
財運：投資眼光精準
健康：氣色紅潤動人
幸運色：青草綠

🟡生肖羊
工作：職場人緣極佳
感情：受到眾人喜愛
財運：注意網路消費
健康：飲食避免油膩
幸運色：奶茶色

🟡生肖猴
工作：帶動歡樂氣氛
感情：幽默風趣迷人
財運：拜拜能有財運
健康：腦袋運轉流暢
幸運色：亮黃色

🟡生肖雞
工作：團隊凝聚力強
感情：轉角邂逅浪漫
財運：嘗試開運方法
健康：神清氣爽出門
幸運色：香檳金

🟡生肖狗
工作：獲得高層賞識
感情：舊愛重修舊好
財運：撿到便宜好物
健康：注意關節保養
幸運色：酒紅色

🟡生肖豬
工作：副業發展順利
感情：曖昧關係明朗
財運：購買特價商品
健康：飯後散步消化
幸運色：深紫色

📍初二樂透好運生肖

鼠、牛、馬、猴、雞、狗

📍初二刮刮樂財神方位

正南方（可找住家南方彩卷行）

📍初二招財數字

2、3、4、8

資料來源：小孟老師星座塔羅牌之清水孟

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

