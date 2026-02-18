我是廣告 請繼續往下閱讀

▲明明老師、同學都笑得開心，少年江啟臣照相時裝酷是一定要的。（圖／江啟臣提供，2026.02.18）

▲江啟臣大學時學習著正裝，當海龍蛙兵時唯一制服是紅短褲。（圖／江啟臣提供，2026.02.18）

▲江啟臣的復古型皮衣，線條簡單耐看。（圖／江啟臣提供，2026.02.18）

▲江啟臣穿起軍系夾克，散發熟男的帥氣。（圖／江啟臣提供，2026.02.18）

近來台中市政壇因「姐弟之爭」紛擾不休，有些人覺得江啟臣太乖、太不擅長與人相爭，擔心他的溫文儒雅太老派，在現今政治環境屈居下風，江啟臣卻在專訪中吐露心聲「我相信選民對我的想法跟期待，應該不是這樣子（指擅長爭）」、「選民對政治人物的信任度，是靠時間累積而來」，正如他的衣Q演進史，從少年時代標新立異到如今成熟穩重，並非溫吞好欺負，而是不顯山水的自若泰然。說好今天專訪不談政治，江啟臣透露自己曾是愛搞怪的少年，人生第一次燙頭髮是16歲，高一暑假那年教育部全面解除髮禁，「我媽就帶我去燙頭髮啦！」完美傳承媽媽的愛漂亮，那年代流行郭富城微蓬髮型、姜育恆大框眼鏡，愛美的江啟臣也不例外，拍照時總露出「誰說我在乎」的酷酷表情，和從政後的陽光暖男判若兩人。不管是校服還是卡其軍訓服，背後燙出筆直三條線是必須的，當然還有量身訂製的喇叭褲，星期六便服日也要費心標新立異。「台中一中自由開放的校風，對我人生影響很大，學校給我們空間去作怪，也是一種自我摸索的過程。」讀政大外交系是他接觸正裝的開始，「學校有外交酒會、外交禮儀的課程，要求什麼場合就該做什麼穿著打扮」，校園裡的養成教育他銘記至今，「什麼場合穿什麼衣服，是對自己和對方的一種尊重。」美國讀博士、教書那幾年，江啟臣才真正對服儀開竅，「原來台灣所謂罕見的名牌、潮牌，在當地可能只是國民品牌」，他很快習慣美國生活，逛大型賣場、在outlet尋寶，漸漸發現很多衣服根本穿不上，在斷捨離過程釐清需要和想要的差距。回國後不是在研究單位就是學界，後來走上政治這條路，為了建立公信力，服儀很難花俏，他很快建立自己的風格，「買衣服不用買最新款、也不必在乎品牌，要買就經典，經典最實穿！」江啟臣說，展現自我品味和金錢沒有絕對關係，他指了指身上深藍色西裝「這是我當行政院新聞局長時期買的，已經穿16年」。記者稱讚他參加台中市元旦升旗典禮的皮衣復古有型，他眼睛一亮說「5、6年前在outlet撿的寶」。從政後不常逛街，他靠翻看雜誌維持對時尚的嗅覺，累積不少快閃瞎拚心得，例如常因公務行程出訪，「機場免稅店就很好逛，尤其打折或促銷品，大概可以殺到原價6折」。他還喜歡逛在地品牌，不管是到日本開台商會，還是義大利拓展國會外交，都有辦法只花幾千台幣買到合身西裝。拎著獨一無二的戰利品上飛機，是一種成就感。「試衣服時不合穿就放棄，改了就失去設計原味」，這句話由衣架子身材的他說出，特別有說服力。對江啟臣來說，流行就是週期性的循環，只要懂穿搭，服飾在精不在多，「還是那句老話，經典最好！褲子寬鬆或緊身，都是幾年輪過一回，只要身材別變太多，質地好的幾件就夠。」呃～不改衣服、不變身材這兩大經典前提，對一般熟男來說，好像不是那麼簡單。