今（17）日大年初一記得搶福袋，包括各大量販、百貨福袋開賣，其中全聯福袋上午9點準時開賣，《NOWNEWS》直擊全聯位在新北市板橋的門市，雖早上約8點30分門市只有零星排隊人潮，不過靠近9點也排成一條小小人龍，未開賣就有約10人初的排隊潮。同時，家樂福福袋則是上午10點開賣，全聯、家樂福、愛買，福袋、福卡比拼看這裡。
全聯今年馬年福袋推出600元、900元兩款價位福袋，共有3種款式可以選，最大獎有百萬豪車2台，今年大幅降低福袋發行數量，提高頭獎中獎機率，福袋、福箱限量販售7萬個、抽獎序號共8萬組，換算下來每間店僅約55個福袋。《NOWNEWS》記者直擊門市，摺疊推車組約有10幾台庫存，保溫保冷袋、擴充袋數量較多約疊起約4箱的存貨量。
雖一早8點30分就有零星排隊潮，靠近9點開賣時間約10人到場排隊，不過由於人潮沒有明顯爆滿，記者直擊門市沒有發放號碼牌，民眾入內就可以直接購買，三款一早開賣後都沒有搶空，想要的民眾可以直接到門市購入。
📌全聯福袋多少錢、幾點開賣
◾福袋款式：600元／900元，共有2款福袋、1款福箱可選
◾開賣時間：2月17日大年初一上午9時在全聯、大全聯門市開賣
📌全聯三款福袋內容物
【POLER經典保溫保冷袋組】售價600元，限量3萬個，整袋市值約2976元，1次抽獎機會，約2.1折
◾POLER保溫保冷袋
◾POLER手提保溫保冷杯
◾迷你奧利奧巧克力夾心餅乾
◾KIRIN麒麟生茶系列（焙茶口味）
◾海尼根0.0零酒精、
◾每朝 EX 黑咖啡、
◾烹鮮鮮調味料
◾春風一秒抽三層厚手廚房紙巾
◾益富益力壯乳清蛋白高鈣配方給力方便包
◾新春大禮包（含宜蘭傳藝門票兌換券）
【POLER休閒多用擴充袋組】售價600元，限量3萬個，整袋市值約3376元，1次抽獎機會，約1.8折
◾POLER多用擴充袋，可擴充、可插放行李箱桿
◾POLER手提保溫保冷杯
◾迷你奧利奧巧克力夾心餅乾
◾KIRIN麒麟生茶系列（焙茶口味）
◾海尼根0.0零酒精、
◾每朝 EX 黑咖啡、
◾烹鮮鮮調味料
◾春風一秒抽三層厚手廚房紙巾
◾益富益力壯乳清蛋白高鈣配方給力方便包
◾新春大禮包（含宜蘭傳藝門票兌換券）
【POLER 4吋摺疊推車組】售價900元，限量1萬個，整袋市值約5630元，2次抽獎機會，約1.6折。
◾POLER 4吋摺疊手推車
◾POLER 2個隨身手包摺疊椅
◾新春大禮包（含宜蘭傳藝門票兌換券）
📌全聯福袋獎項
◾PORSCHE Macan EV 純電動休旅車 （25年式）白：1名（市價約367萬）
◾Mercedes-Benz GLA 180 摘星版-黑：1名（市價約190萬）
◾POLER雙人帳篷RAINIER聯名款：1名（市價約1萬4800元）
◾POLER富士山風格托特包復刻版：1名（市價約2980元）
◾POLER多功能收納折疊椅日本限定：1名（市價約1980元）
◾POLER新版輕便袋收納包日本限定：1名（市價約1180元）
◾全電商全站購物金8888元：3名（市價8888元）
◾全電商全站購物金888元：8名（市價888元）
◾全電商全站購物金168元：168名（市價168元）
◾World Gym運動大禮包：35名（市價約1萬2480元）
◾Hang Teng品牌大禮包：35名（市價約3560元）
◾寶島眼鏡SUPER IDOL太陽眼鏡：35名（市價約3450元）
◾牛角雙人套餐兌換券：35名（市價約3188元）
◾SnowFactory雪坊優格益生菌大禮包：35名（市價約3065元）
◾必勝客小比薩兌換券五張：49名（市價約2050元）
◾肯德基100元實實禮遇券5張：14名（市價約500元）
◾CHARGESPOT 50元借電券10張：200名（市價約500元）
◾全聯5000福利點：77名（市價約500元）
