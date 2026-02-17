今（17）日是2026、丙午年的大年初一，台北市國定古蹟「大龍峒保安宮」除夕夜敲響108下平安祈福鐘聲後，向保生大帝擲筊抽出「國運籤」，預測丙午年運勢，馬年整體運勢抽中籤詩為第44首，國運籤要提醒大家，這一年要先做好準備再往前進，國運籤和商業、農牧、漁業互補，都顯示出發前做好準備，中間會有貴人來幫忙。
🟡大龍峒保安宮「馬年、丙午年國運籤」
📍第44首
夜行燈火中途滅 寂寂人間暗自傷
敲門入室喚他醒 起來無火也難當
大龍峒保安宮志工、解籤專家林恕全（唐墨）解釋國運籤，走到半路的時候，原本照明用的電火突然熄滅，四下寂靜無人，心中暗自著急，只好去敲門向別人借燈火，把對方叫起來後，卻發現對方也沒有燈火可用。整個環境變得晦暗不明，感覺非常黑暗，兩個人在黑暗中都不知道該如何是好。
林恕全表示，國運籤是在提醒大家，這一年要先做好準備，尤其是當你要走比較困難、比較艱辛的路時，更要事先規劃完善，不要走到半路才發現沒有燈火，自己又無法重新點燃，一旦陷入黑暗之中，就會變得迷惘、不知所措，未來一年做任何事情，都要事前準備周全，凡事要有備而行，才能避免中途受阻。
🟡生理（商業）
📍第18首
匆匆匹馬掛金鞍 金鐙纔敲去不難
大道坦平君速進 貴人迎接樂團圓
林恕全解釋，「匆匆匹馬掛金鞍」象徵行動迅速、準備就緒，就像馬鞍已經安裝妥當，可以隨時出發；而「大道坦平」則代表前方道路平穩順暢，發展環境相對有利。這與前面夜行黑路的籤意形成對比，顯示只要事前規劃完善，即使面對困難情境，也能順利前行。籤詩同時暗示，過程中會有貴人出現，提供協助與支持。
🟡五穀（農牧）
📍第27首
一文欲換兩千文 誰道斯言是妄云
富貴榮華天與汝 歸期喜鵲噪紛紛
林恕全解釋籤詩中的「喜鵲噪紛紛」，象徵好消息頻傳，代表計畫與願望有機會順利實現，發展結果令人滿意。他表示，若能謹慎自持、穩健行事，即使低調行事或暫時按兵不動，也可能吸引貴人主動上門協助，帶來轉機與機會。林恕全進一步說明，「一文換兩千文」乍看之下難以實現，但並非完全不可能。關鍵在於是否能掌握時機與正確方向。若能以小額投入、精準規畫，開發具市場潛力的產品或內容，就有機會以有限成本，創造高額回報。
🟡海冬（漁業）
第24首
幸有仁人得盡扶 進身何必苦躊躇
欲求名利皆如意 財帛自然應不虛
林恕全解釋，凡事幸好都有貴人相扶持，尋求上進何必苦於猶豫不決，想要求名求利都能稱心如意，錢財自然供應也不虞缺乏。
資料來源：大龍峒保安宮
