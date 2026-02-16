2026農曆春節，過年爽喝「買一送一」手搖飲料優惠！《NOWNEWS今日新聞》整理CoCo都可、迷客夏、珍煮丹、一沐日、50嵐、五桐號、可不可熟成紅茶、八曜和茶、茶の魔手、大苑子、翰林茶館、日出茶太，全台12家最新好康一次掌握。
CoCo都可：手搖飲料、果咖買一送一！過年2杯88元任選
CoCo都可手搖飲料富翁送好康，農曆春節三大優惠開喝：
◾️天天果咖、美式5折起：CoCo全台門市天天果咖、美式單杯5折起優惠，官方推薦酸甜「香橙美式」街邊店單杯40元，過年吃太好、喝這杯解膩好療癒（活動優惠以原價計，優惠不併用；商場及部分門市不適用，詳情請洽現場公告）。
◾️買一送一foodpanda外送優惠！即日起至3月3日，外送平台foodpanda喝得到CoCo都可珍珠奶茶L／生椰拿鐵14oz／28茉粉角輕乳茶L「買一送一」！
◾️全台門市2杯88元優惠任選！即日起至2月28日，LINE好友領券，憑券天天喝大杯手作仙草凍乳／28茉粉角輕乳茶／葡萄柚果粒茶「任選兩杯88元」。每個人有6張券，活動糖度溫度任選，限使用「CoCo都可訂」線上點單，優惠不併用，商場門市／部分門市不適用本活動。
迷客夏：滿額送刮刮樂！買一送一、免費暢飲一個月開抽
迷客夏表示，農曆春節期間，2月13日（五）至2月22日（日），過年單筆消費滿3杯飲品可獲得「喝迷客夏 好運三重刮」好運刮刮卡1張，一次享受三重中獎機會。
◾️第一重：單杯折5元或單杯折10元。
◾️第二重：全單9折、「愛茶的牛系列指定飲品買一送一」等多項
優惠好禮
◾️第三重：集滿「迷」、「客」、「夏」3字可享「
免費暢飲一個月」，共30張紙本65元現金抵用券超值優惠。
提醒大家，刮刮卡可累贈，數量有限，送完為止；獎項優惠使用期限2月23日
至3月3日，可憑刮刮卡正本至迷客夏全台活動門市現場消費兌換；一般門市現場點餐、 迷點及電話外送或自取、外送平台皆適用，百貨櫃位、Milksha PLUS、特殊店型及電子票券平台不適用。
珍煮丹：天天抽獎免費喝飲料！全單8折會員優惠
珍煮丹表示，即日起至2月28日，加入煮丹會員限定，點擊「蕉心轉運站」遊戲連結，轉出幸運免費喝飲料、全單8折、新品現折10元等手搖飲料優惠，每人每24Hr都能玩1次。
一沐日：新品「椒麻奶茶」嚐鮮！買10送1常態優惠
一沐日表示，全新「椒麻奶茶」開喝，選用雙重花椒入飲，混合紅花椒的醇厚、青花椒的清香為基底，搭配熬煮蔗糖的溫潤甜感與烏龍綠奶茶的柔和茶韻。提供「全麻、半麻、微麻」3種麻度，奶精奶茶與鮮奶茶2種風味；只做熱飲，麻度選擇不影響價格。
一沐日常態優惠「買10送1」別錯過，全台門市到店購買或叫外送，可享「買10送1」手搖飲料划算喝。
50嵐：「買5送1」常態優惠！
50嵐全台門市自取喝得到「買5送1」常態優惠（贈送品項通常為價低者），還可搭配「免費加料」隱藏服務，開喝波霸、珍珠或椰果0元送。提醒大家，外送及外送平台不適用。
五桐號：買一送一、整單免費！新春抽扭蛋優惠加碼
五桐號表示，全台門市新春扭蛋優惠活動，即日起至2月22日，到店消費滿100元，即可獲得扭蛋機會一次、滿200元扭蛋兩次（依此類推），有機會抽中：不限金額單杯買一送一／單杯不限金額免費加料／ 訂單整筆享85折優惠／訂單整筆享9折優惠／Care Bears杯套盲盒／全球獨家Care Bears發財金卡等好禮。
可不可熟成紅茶：88折線上寄杯優惠！
可不可熟成紅茶表示，即日起至2026年2月28日，商城購買11杯線上寄杯優惠組，最低88折開喝：
◾️大杯「春梅冰茶」11杯特價550元（原價605元）
◾️大杯「麗春紅茶」11杯特價330元（原價385元）
◾️大杯「胭脂多多」11杯特價583元（原價660元）
提醒大家，優惠分為一般杯票券、環保杯票券，使用環保杯請購買環保杯寄杯票券；票券分為北部價格、中南部價格，購買時請確認使用地區；門市無販售寄杯票券，請至官方商城購買；特規店（百貨商場／休息站／車站／機場門市）恕不適用寄杯票券；線上寄杯票券有效限期90天，詳細兌換事宜請至商城票券頁面查詢。
八曜和茶：Lucky 8撲克牌抽整單免費！
八曜和茶過年大方推出新春「Lucky 8 撲克大挑戰」，2月14日至2月22日，全台門市消費滿300元，挑戰完整52張撲克牌抽獎，4張「Lucky 8」命運卡牌享優惠（周邊商品數量有限，送完為止）：
8：整單免費
8：任選一個BAHA周邊商品
8：送「茉心極韻白奶茶」或「八哈啾啾莓」乙杯（擇一）
8：送「BAHA HCY時尚防水」一杯袋乙個
茶の魔手：全品項「買5送1」常態優惠！
茶の魔手表示，全品項「買5送1」常態優惠！適用於現場自取或部分門市外送，民眾可自由選擇6杯，以最低價格的飲料進行贈送優惠；還可搭配環保杯優惠。
大苑子：新春限時優惠！掃瞄發票抽獎免費喝10杯
大苑子表示，農曆過年兩大新春限時優惠：
◾️即日起至2月23日（一），消費後使用大苑子APP掃描發票，就有機會抽獎免費喝10杯「莓好花漾」。
◾️即日起至2月28日（六），大苑子APP會員攜帶大苑子環保瓶（環保杯 / 分享瓶／獨享瓶）至門市回購任一飲品，即可獲得綠色點數1點；集滿10點，即可兌換 「芭樂鮮果杯（甘草）」一杯（限量500杯）。
翰林茶館：珍奶版隨行茄芷袋「現折10元」全年優惠！
即日起至2月28日，新春限定活動「馬上大桔 富貴有餘」，翰林茶館、翰林茶棧與翰林鍋物同步登場，開搶「原創珍奶版隨行茄芷袋」與「熊貓珍奶版隨行茄芷小廢包」限量週邊（各259元）。
活動期間，凡至翰林茶館選擇指定套餐並搭配任一飲品，免費獲得「茄芷包」乙只（款式隨機）；於翰林茶棧／鍋物購買原創珍奶版隨行茄芷袋，「免費送外帶大杯飲料」兩杯（數量有限、送完為止）；或點購指定鍋物套餐，免費獲得「中杯飲料＋獨家限量茄芷包」。
凡購買原創珍奶版隨行茄芷袋者，可享2026年回購飲品「折抵10元（單筆限折一杯）」全年優惠。
日出茶太：馬上有錢旋轉杯開喝！送保冷袋＋開運小馬吊飾
日出茶太表示，新春特別設計馬年限定趣味旋轉杯身，轉出「馬上有錢」、「馬上躺平」好玩又好笑。
即日起至3月8日，購買含任一新品，單筆消費滿138元「免費送保冷袋」1個；購買含任一新品，單筆消費滿188元「免費送保冷袋＋開運小馬吊飾」各1個 （可累贈）；或可以消費滿138元加價19元購保冷袋、不限金額可加價59元購小馬吊飾（每項限購2個）。
資料來源：CoCo都可、迷客夏、珍煮丹、一沐日、50嵐、五桐號、可不可熟成紅茶、八曜和茶、茶の魔手、大苑子、翰林茶館、日出茶太
