中央氣象署預報指出，今（15）日為最後好天氣，除夕開始受到鋒面通過及東北季風增強影響，北台灣氣溫下降，低溫下探14度，北台灣、東半部有較明顯雨勢，低溫下探14度，初二開始雨勢漸緩，初四明顯回溫，這波東北季風影響北台灣較明顯，竹苗平地及中南部地區為多雲到晴。
今天天氣：白天溫暖微熱！日夜溫差大
氣象署預報，各地大多為晴到多雲、天氣穩定，僅恆春半島有局部短暫雨，花東地區亦有零星降雨；白天溫暖偏熱，彰化以北沿海高溫約23至26度，其他北部及東半部高溫約25至28度，中南部高溫可達27至30度，夜晚清晨輻射冷卻影響，各地仍偏涼，中部以北及宜蘭低溫約14至17度，南部及花東約17至19度，局部空曠地區及近山區平地清晨溫度較低，日夜溫差高達10度以上。
今天空氣品質
良好：花東空品區
普通：北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖
橘色：雲嘉南及高屏空品區
除夕、初一、初二天氣差！北台灣雨勢最猛
除夕鋒面通過及東北季風增強，北部及宜蘭氣溫下降，初一至初二（17日、18日）東北季風影響，北部及宜蘭天氣偏涼，其他地區早晚亦涼。
除夕基隆北海岸有局部短暫陣雨，易有局部較大雨勢，除夕、初一桃園以北、宜蘭及花蓮地區有局部短暫雨，新竹、苗栗、臺東地區及恆春半島有零星短暫雨，中南部地區為多雲到晴；初二水氣稍減，基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以南地區為多雲到晴。
初三天氣稍回溫！初四開始好天氣回歸
初三東北季風逐漸減弱，北部及宜蘭氣溫稍回升，各地早晚仍涼；水氣稍減，基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以南地區為多雲到晴。
初三至初五基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
資料來源：中央氣象署
