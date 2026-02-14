我是廣告 請繼續往下閱讀

生肖「鼠」：沖擊太歲

▲周映君提到，屬鼠的人今年因為相沖所以運勢起伏比較大，容易沉浮不定。（圖／命運好好玩YT）

生肖「馬」：自刑太歲

生肖「兔」：相破太歲

▲2026馬年到來，許多人會關注今年運勢，並且到廟裡安太歲。（圖／記者葉盛耀攝）

2026馬年到來，許多人會關注今年運勢，並且安太歲，命理師周映君在節目《命運好好玩》中提到，今年生肖鼠、馬、兔要特別注意，包括容易沉浮不定、事與願違而懊惱，以及口舌是非不斷。周映君提醒3生肖今年一定要去安太歲外，她也提到「其實12生肖大家都要拜太歲」，求個平安、消除厄運。周映君點名3個馬年需要去安太歲的生肖，第一個就是屬鼠的，「屬老鼠的子午沖，子午就是犯沖，因為相沖所以運勢起伏各方面就會比較大，容易沉浮不定」，所以一定要去安太歲、拜太歲，去跟太歲撒嬌。一般本命年沒有那麽嚴重，但是馬年碰上生肖屬馬會有「自刑」，所以要特別小心，容易事與願違而懊惱。周映君舉例，像是這支股票我不能買、或是一定要買，但當時間到了，就會受到外在影響，抉擇都不對，那就是不好。周映君提醒要小心口舌是非不斷，「這無緣無故明明就沒有你的事，可能別人在講話，你只是去插個話，就公親變事主」，原本是別人在吵架，你插一句反倒他們來攻擊你。到底什麼是安太歲？周映君解釋太歲就是值年的歲君，是一個神尊，祂的神格沒有很大，但是權很大，形容就像是軍中的執行官，還是要對祂有所尊重。周映君說：「很多人只要是本命年，都會去安太歲，12年就輪一次」，除此之外還會有一個「沖」、一個「刑」、一個「破」，有時候還會有一個「害」。所謂「拜太歲」就是太歲星君在值年時，剛好你去沖祂，去跟祂相破相沖，所以要「避」，要拜祂、供奉祂；就像是古代和皇帝同名，當他要執政時，人民也必須避諱、把名字改掉。而「安太歲」則是把祂拿到家中神尊旁邊，像是安神明那樣，每天早晚拜，值到把祂送走為止，不過現代人較少在家中拜，所以會選擇到廟裡。